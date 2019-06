Alta Comisionada de DD.HH. de ONU visitará Venezuela del 19 al 21 de junio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, viajará a Venezuela del 19 al 21 de junio y se reunirá con el presidente Nicolás Maduro y con el líder de la oposición Juan Guaidó, anunció este viernes, 14 de junio del 2019, su oficina.

Bachelet se reunirá asimismo con “víctimas de abusos y de violaciones de derechos humanos, y con sus allegados” indicó la Oficina del Alto Comisionado en un comunicado.

Alta Comisionada @mbachelet visitará #Venezuela del 19 al 21 de junio a invitación del Gobierno. Se reunirá con víctimas de violaciones de derechos humanos y con sus familiares, así como con la sociedad civil.



Más: https://t.co/PP33XQXjsd pic.twitter.com/0rUnmV37kH — UN Human Rights (@UNHumanRights) 14 de junio de 2019



Caracas había invitado a Bachelet hace unos meses, pero su organismo alegó que la visita no podía hacerse sin ciertas garantías, que la ONU no ha detallado.



“Mantendrá además reuniones con un cierto número de ministros y de funcionarios del gobierno, así como con el presidente de la Corte Suprema” y el “fiscal general”, añadió la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.



Venezuela atraviesa una grave crisis económica y sufre escasez de alimentos y medicamentos, mientras prosigue el pulso entre Maduro y Guaidó, reconocido presidente por unos 50 países.



Según la ONU, unos 3,3 millones de personas se fueron del país desde 2016.