25 000 visas humanitarias a ciudadanos venezolanos

Alexi Texeira es venezolano y tiene 49 años. Desde julio del 2019 permanece en Ecuador con la esperanza de obtener una visa humanitaria para regularizar su situación. El hecho de no contar con pasaporte le ocasionó un revés en sus planes.

Texeira llegó con la Carta Andina. Ese documento permite el ingreso de ciudadanos de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en otros Estados miembros. Tras el registro de ciudadanos venezolanos, Migración le informó que no podía acceder a la visa humanitaria, porque no tenía pasaporte.



Desde el 26 de septiembre del 2019, con el Decreto Ejecutivo 826, el Ministerio de Gobierno ejecuta el registro de ciudadanos venezolanos. En primera instancia, la disposición establecía al 31 de marzo como fecha límite.



La emergencia sanitaria por el covid-19 modificó el plazo hasta el 31 de mayo próximo.



Dudas como las de Texeira son las más recurrentes en este proceso. Ahora, con la ampliación del plazo, se abre la oportunidad de solventar los pendientes de los interesados en la visa humanitaria.



María Paula Romo, ministra de Gobierno, señaló que el procedimiento en medio de la emergencia se normará mediante un nuevo decreto previsto para estos días. Hasta el cierre de esta edición eso no ocurría.



El objetivo de la prórroga es evitar las aglomeraciones en las oficinas de migración. “Se extendió por dos meses más para poder aplazar todas las citas que estaban programadas”, señaló Romo.



Juan Francisco Loayza, subsecretario de Migración, indicó que en promedio, cerca de 2 200 citas diarias se otorgaban para cumplir con el registro presencial. Hasta finales de marzo, antes de la emergencia sanitaria, se preveía atender al menos 70 000 citas.



Los datos de Cancillería revelan que el flujo de migrantes ha disminuido. Carlos Velasteguí, viceministro de Movilidad Humana, indicó que cuando se emitió el Decreto 826 había 385 000 venezolanos en el país. Actualmente hay 350 000. Estos datos se basan solo en los controles de los pasos regulares.



Entre el 26 de septiembre del 2019 y el 2 de marzo del 2020 el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió 46 931 visas a ciudadanos venezolanos. De ese total, 25 000 son de excepción por razones humanitarias.



Antes del registro la Cancillería ya había emitido 120 000 visa de diferente tipo. Sumadas estas a las 49 931 durante el proceso de implementación del Decreto, restan al menos 180 000 venezolanos por censar.



El proceso tiene dos etapas, La primera mediante la página web del Ministerio de Gobierno. La segunda una cita presencial. Loayza indicó que hasta el 3 de marzo pasado, 224 000 personas cumplieron con la primera etapa y 134 600 con el registro biométrico.



Una duda recurrente es sobre quiénes pueden acceder a la visa humanitaria. Michelle García se quedó sin la opción de solicitarla después de un error del sistema. Ella ingresó después del 26 de julio, fecha límite establecida por el Decreto 826.



“Cuando me registré me salió la opción de que estaba calificada para una visa humanitaria. Una vez que empecé el trámite, el mismo sistema ya no me lo permitió. Gasté tiempo y recursos y ahora me toca aplicar a otro tipo de visa que tiene un costo”, dijo García.



Velasteguí señaló que como una medida para solventar las dudas se realizarán conversatorios en vivo desde Facebook. Estaba previsto que se den todos los martes y jueves hasta finales de marzo. Sin embargo, ayer, 17 de marzo, la Cancillería confirmó que, debido a la emergencia, serán suspendidos.



El registro no será la única fuente de información sobre la situación de venezolanos en el país. El Ministerio de Relaciones Exteriores planteó que en el censo poblacional previsto para el segundo semestre de este año, se incluyan preguntas para residentes extranjeros.



Entre las interrogantes que se incluirán estarán la fecha de ingreso, cuántos familiares tiene y la intención de permanecer en el país, señaló Velasteguí.



Texeira tendrá que aplicar a otro tipo de visa si no obtiene su pasaporte hasta el final del registro. Lo que le preocupa es no poder traer a su esposa e hijos. “Me habían dicho que con la humanitaria era posible”.



Otra duda entre los migrantes venezolanos es si todos deben cumplir con el registro. Según Velasteguí, el cumplir con este proceso no es obligatorio para quienes ya cuentan con una visa. Sin embargo, pueden hacerlo. El objetivo es obtener información sobre la situación actual de los ciudadanos venezolanos.