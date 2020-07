EE.UU. retirará visas de estudiantes a ciudadanos extranjeros cuyas clases pasen a formato virtual

LEA TAMBIÉN

Estados Unidos anunció este lunes 6 de julio del 2020 que suspenderá las visas para los estudiantes extranjeros cuyas clases sean trasladadas a un formato virtual por la pandemia del covid-19.

La Oficina de Inmigración y de Aduanas de Estados Unidos indicó en un comunicado que los estudiantes con visas F-1 y M-1 cuyas escuelas operen solamente de forma en línea “deben abandonar el país o tomar otras medidas, como ser transferidos a una escuela con instrucción presencial”.



Si no lo hacen, los estudiantes se arriesgan a ser sometidos a un proceso de expulsión.



Según las nuevas normativas, cuando los estudiantes estén en un centro con un modelo mixto, van a tener que acreditar que están inscritos en la máxima cantidad de cursos presenciales para conservar su visa.



Estados Unidos -el país con más muertos por el coronavirus, con más de 130 000 fallecidos- suspendió también hasta finales de 2020 la entrega de visas de trabajo para proteger el empleo.



Muchas universidades y centros de enseñanza no retomarán las clases presenciales cuando comience el próximo curso lectivo en septiembre, en momentos en que todavía no hay vacuna contra el covid-19 y los casos están en alza por un aumento de los contagios en el sur y el oeste del país.