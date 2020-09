Visas a EE.UU. caducadas en los últimos 24 meses podrán ser renovadas sin entrevista

LEA TAMBIÉN

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador informó este sábado 12 de septiembre del 2020 que personas cuya visa al país se haya vencido en los últimos 24 meses podrían renovarla sin necesidad de una entrevista. Esto como parte de una política temporal implementada por el Departamento de Estado de EE.UU..

Normalmente, explica la Embajada en su publicación realizada en redes sociales, para que una persona no requiera de una entrevista para renovar su visa, el requisito es que el documento haya expirado en los últimos 12 meses.



La nueva política aplica para la renovación de visas dentro de la misma categoría de la vencida, aclara la Embajada. Fue anunciada el pasado 9 de septiembre del 2020.



El sitio web del Official U.S. Department of State Visa Appointment Service añade que la medida se adoptó con el consentimiento del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. y con la Sección 222 (h) (1) (C) (ii) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.



Fue el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, quien amplió de manera temporal "la capacidad de los funcionarios consulares la exención al requisito de entrevista en persona para las personas que solicitan una visa de no inmigrante en la misma clasificación".



La política, según el sitio web, "está vigente desde el 25 de agosto del 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 y la implementación será efectiva desde el 10 de septiembre del 2020, fecha a partir de la cual se podrán enviar las solicitudes".



De acuerdo con la información disponible en el portal, la medida tiene como fin que los adjudicadores consulares continúen "procesando las solicitudes de visa de no inmigrante mientras se limita el número de solicitantes que deben presentarse a la sección consular, reduciendo así el riesgo de transmisión de covid-19 a otros solicitantes y personal de la misión.