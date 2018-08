Estas son las opciones de visado a las que pueden acceder los ciudadanos venezolanos en Ecuador

LEA TAMBIÉN

El Puente Internacional de Rumichaca, en Carchi, recibió una afluencia “inusual” de ciudadanos venezolanos en los últimos días. Entre el lunes 6 y la mañana del martes 7 de agosto de 2018, por este puente fronterizo pasaron alrededor de 3 200 personas.

Según datos de Cancillería, cerca de 450 000 venezolanos han pasado por la frontera norte desde el 2016 y de esta cifra se han quedado residiendo en el país aproximadamente un 20%. EL COMERCIO conversó con Santiago Chávez, Viceministro de Movilidad Humana, en relación a esta problemática.



El artículo 9 de la Constitución del Ecuador establece que “las personas extranjeras que se encuentran en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas”. Bajo esta línea, el Viceministro especifica que “ellos tienen derecho a la salud, a la educación y prácticamente a todo lo que un ciudadano ecuatoriano tiene derecho”.

Dentro de los desplazados que ha generado la crisis humanitaria que se vive en Venezuela, existen personas que solicitan el estatus de refugiados. El diplomático explica algunos de los elementos que debe tener un caso de refugio para ser reconocido como tal. “Lo fundamental es que exista un riesgo para la persona de diversa naturaleza. Que haya algún tipo de persecución por motivos diversos, sea cuestiones políticas, religiosas o que constituyan un riesgo para la integridad física y moral de la persona“.



Un equipo de Cancillería, en coordinación con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), es el encargado de revisar los casos, uno por uno, y determinar si existen los elementos para determinar que la historia del solicitante es verdadera. El Viceministro explica que el refugio no es un tipo de visa, sino “una institución del derecho internacional”.



Los venezolanos que no cumplen con los requisitos para el estatus de refugiados pueden acceder también a varios tipos de visado. Por lo general, la más solicitada es la visa Unasur, que en palabras del Viceministro “permite que los ciudadanos venezolanos apliquen a una visa prácticamente sin un periodo previo de haber vivido en el Ecuador”. Es decir, sin un periodo de transición entre la visa de turista y la de residencia.



La concesión de esta visa tiene un costo de USD 250, más USD 50 por la solicitud. Otra opción es la visa temporal, cuya emisión tiene un costo de USD 200 y por la solicitud se paga USD 50. En este link, puede encontrar los distintos tipos de visado a los que se puede acceder y los requisitos de cada uno.



En relación a los costos de la visa, Chávez expresó: “Comprendo que los ciudadanos venezolanos no tienen en ocasiones suficientes medios para pagar lo que cuesta el visado. Desde el punto de vista de la Cancillería, quisiéramos abaratar los costos. Probablemente vamos a tratar de hacerlo en el futuro pero esa no es competencia nuestra solamente, sino que es un tema que tenemos que conversarlo en la Mesa Nacional de Movilidad Humana y especialmente articular con el Ministerio del Interior y llegar a una resolución sobre una eventual reducción de costos”.



“Nos interesa tener una migración ordenada”, aseguró el Viceministro. “Lo peor que le puede ocurrir al Ecuador es que haya una especie de caos migratorio y que no se sepa qué es lo que está pasando con los ciudadanos que ingresan al país”, enfatizó.



Ecuador es un país que, históricamente, se ha caracterizado por acoger ciudadanos de otras nacionalidades que se movilizan por situaciones convulsas en sus países de origen.



“Nuestra Constitución establece ciertos principios como que la migración es un derecho humano. Por lo tanto, nosotros, acogiéndonos a lo que dice la norma constitucional, tenemos que seguir trabajando en esa línea de garantía y protección de los derechos humanos en concordancia con la seguridad del país. A no ser que cambie en algún momento la Constitución, esto es algo que no puede variar”, aclaró Chávez.