La visa es indispensable para que venezolanos ingresen a Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia ratificó que el requisito “indispensable” para el ingreso de ciudadanos venezolanos a territorio ecuatoriano es la presentación de la visa humanitaria, que se exige desde el pasado 26 de agosto del 2019.

La entidad del Ejecutivo emitió un comunicado la noche del jueves, 12 de septiembre del 2019, ratificando que está en plena vigencia el Decreto Ejecutivo 826, que estableció el requisito del visado para lograr un proceso migratorio “ordenado y con la regulación apropiada”.



La ministra de Gobierno, María Paula Romo, recorrió el Puente de Rumichaca, en la frontera norte, para verificar el cumplimiento de la exigencia. Lo hizo acompañada del Gobernador de Carchi, Edín Moreno, y representantes de la Policía Nacional.



En rueda de prensa, Romo aclaró que no se ha adoptado ninguna nueva medida y que “aún se analizan las excepciones puntuales”. Lo dijo en referencia a las declaraciones emitidas por el Canciller, José Valencia, quien anunció que se entregaría un permiso de tránsito para ciudadanos venezolanos con visa para un tercer país.



Valencia, en entrevista con EFE, aseguró que este permiso otorgaría diez días de plazo para que los extranjeros crucen territorio ecuatoriano hasta llegar a su destino. La tarde del 12 de septiembre, Valencia ratificó el anuncio.



“Para facilitar el acceso de ciudadanos venezolanos a países que exigen visa y están al sur del Ecuador, se va a emitir el permiso de tránsito. Esto permite que ciudadanos con visas válidas puedan llegar a otras naciones”, insistió Valencia.



Pero Romo explicó que aún están en análisis las excepciones puntuales y ratificó que por el momento el requisito indispensable es la presentación de la visa humanitaria para Ecuador. “Si una persona venezolana no tiene visa para ingresar a Ecuador, no puede ingresar”, enfatizó. Agregó que por el momento, no está en vigencia el permiso de tránsito ventilado por Cancillería.



“Si una persona tiene visa para entrar el Perú, estamos trabajando exactamente cómo va a funcionar”. La titular de la Cartera de Gobierno señaló que requieren efectuar un análisis integral, para evitar que los extranjeros se aglomeren en la frontera sur.

Agregó que los permisos de tránsito, por lo general, se otorgan en aeropuertos, cuando los pasajeros hacen escalas. Pero en el caso de permisos de tránsito terrestres, aún no se tiene claro el mecanismo. “La pregunta es cómo se activa cuando es un permiso de tránsito terrestre, mientras no esté claro, ni siquiera tránsito”, sostuvo.