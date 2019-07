30 días para que rijan visas humanitarias de venezolanos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El plazo empezó a correr desde ayer, dijo la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, en referencia a la publicación del Decreto Ejecutivo 826, suscrito el pasado jueves 25 de julio de 2019 en Guayaquil por el presidente Lenín Moreno.

Según el documento, los ciudadanos venezolanos podrán presentar en los puntos de control migratorio cualquiera de los ocho tipos de visas que concede Ecuador a los extranjeros. Entre ellas, una catalogada de humanitaria y una especial de turismo.



Lo que diferencia a la visa humanitaria de otras es que no tiene costo. Quien la solicita debe cumplir una serie de requisitos descritos en el artículo 55 del Reglamento de la Ley de Movilidad Humana.

​

Para aplicar a la visa humanitaria, los extranjeros deben llenar un formulario de solicitud y presentar documentos que respalden la aplicación.



De acuerdo con datos de la Cancillería, con corte a mayo pasado, en los últimos cuatro años solo a una persona venezolana se concedió una visa humanitaria (propia de ciudadanos sujetos a protección).



La visa especial de turismo, en cambio, se define como “la autorización de permanencia en el país hasta por un año y es para personas que se encuentren en territorio ecuatoriano ciento ochenta días en calidad de turistas (…). Este tipo de visa se podrá solicitar por una sola vez cada cinco años”, precisa el reglamento.



Para el Gobierno, la medida es una respuesta “frente a la profunda crisis que vive Venezuela y el flujo migratorio que ha generado. (...) Naciones Unidas calcula que 500 000 venezolanos vivirán en Ecuador a fin de año. Una migración desordenada pone en riesgo a los propios migrantes y sus derechos pueden verse vulnerados”.



Para la implementación, según fuentes diplomáticas, no se requiere de una reforma a la Ley de Movilidad Humana. Hace un mes, el Gobierno de Perú, que es el segundo país con mayor flujo migratorio, adoptó una medida similar.



El Decreto también contempla una amnistía a todos los ciudadanos venezolanos que ingresaron al país a través de los puntos migratorios regulares y que no hayan infringido la ley.



Hasta mayo pasado, los datos oficiales daban cuenta que de los 300 000 ciudadanos venezolanos que permanecían en Ecuador, solamente 103 728 tenían visa temporal.



El Decreto también contempla ejecutar un censo a los ciudadanos venezolanos que están radicados en territorio ecuatoriano para conocer su ubicación, condiciones de vida y actividades. Con base en esa información se les entregará una visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias.



El plazo para que se concrete el proceso de registro durará ocho meses, hasta el 31 de marzo de 2020.



La ministra del Interior, María Paula Romo, aclaró el pasado viernes 26 de julio de 2019 que el censo será voluntario y no se ejecutarán redadas.



A su vez, Ecuador reconocerá la validez de los pasaportes de los ciudadanos venezolanos hasta cinco años después de su fecha de expiración, como fue solicitado al Gobierno por el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó.

​

Reacción de venezolanos



Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil de Venezolanos en el país, dijo que en este organismo están a favor de la amnistía para sus compatriotas, de la regularización y del censo.



“Sabemos que muchos salen por la situación económica pero hay otros que son perseguidos. Algo que tampoco ha medido el Gobierno es que algunos de esos venezolanos que no han sido censados son hijos de ecuatorianos. Hay población vulnerable que no está identificada”, indicó Regalado.



Sobre el otorgamiento de visa excepcional, Regalado dijo que desconoce cómo se aplicará esta medida para quienes ya ingresaron al país con Carta Andina o quienes fueron víctimas de robo de sus documentos durante su trayecto y no tienen los respaldos necesarios para su regularización.



Para el representante de la Fundación Corazón Vinotinto de Cuenca, José Briceño, “el pedido de visa está bien porque la migración ha sido bastante fuerte”, pero agregó que hay que analizar los requisitos que exija el Gobierno. Según él, es complicado conseguir documentos apostillados y nuevos pasaportes por su alto costo. “A veces es imposible”.



Según Regalado, el requerimiento de la visa humanitaria debería aplicarse a todos los extranjeros y no solo a venezolanos. “Hay una orden judicial que inhibe al Gobierno a realizar una petición de documentos para una sola nacionalidad. Esperamos ver los requisitos de ese pedido”.



Los dirigentes de la fundación Migrante Universal núcleo Tungurahua, que funciona en Ambato, informaron que también están a favor de la regularización y del censo, que ya se ha realizado en algunas provincias.