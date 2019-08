No se registraron negaciones de ingreso de venezolanos en Huaquillas durante el inicio de exigencia de visa humanitaria

LEA TAMBIÉN

El Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf) en Huaquillas, provincia de El Oro, no registró problemas durante el inicio de la exigencia de visa a ciudadanos venezolanos para ingresar al Ecuador.

El requisito empezó a regir desde las 00:00 de este lunes 26 de agosto del 2019. Tras los primeros 30 minutos de este día, no se registró la negación de ingreso a ciudadanos venezolanos. Únicamente un bus arribó en ese lapso con pasajeros de nacionalidad ecuatoriana.



En las instalaciones del Cebaf permanecieron equipos de la Acnur y de la OIM para atender posibles casos de personas a las que no les permita el ingreso a territorio ecuatoriano.



La visa humanitaria causó interés en decenas de venezolanos que permanecen en las instalaciones del Cebaf. Ellos están varados desde hace varios días porque Perú les ha negado el acceso.

En el Cebaf, en Aguas Verdes, varias familias y amigos están ahí varios días porque no han podido completar los requisitos para entrar a Perú. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO



En los pasillos y áreas verdes del lugar permanecieron los migrantes descansando en colchones improvisados con cobijas o en cartones.



A varios de los migrantes que llegaron desde Rumichaca los últimos días, se les recomendó no sellar la salida de Ecuador para evitar que queden desprotegidos al no contar con la validación para ingresar a territorio peruano.



Muchos de los migrantes habían adelantado sus viajes hacia Perú, Chile o Argentina para evitar tramitar el visado ecuatoriano.



En el Cebaf, en Aguas Verdes, varias familias y amigos están ahí varios días porque no han podido completar los requisitos para entrar a Perú. Están con sus maletas, sábanas y duermen en el suelo con colchones improvisados con cobijas.