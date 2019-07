Visa humanitaria para los venezolanos será gratuita

LEA TAMBIÉN

La aplicación de visa para el ingreso de ciudadanos venezolanos al Ecuador, dentro de un mes, es solo uno de los componentes de la estrategia diseñada por el Gobierno para atender la crisis migratoria.

De acuerdo con el presidente Lenín Moreno, de lo que se trata es de generar una “migración ordenada y segura”. La idea es que esto beneficie tanto a los extranjeros como a los ecuatorianos.



El canciller, José Valencia, manifestó que dentro del plan se incluye una amnistía migratoria, debido a que muchos de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en Ecuador “habían sobrepasado el tiempo de estadía o no tenían el documento para regularizarse o tener visa”. Podrán acogerse aquellos extranjeros que ingresaron al país a través de los puntos migratorios regulares hasta antes de la expedición del decreto, y que no hayan infringido las leyes ecuatorianas.



Con esta medida, muchos migrantes podrán acceder a una “visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias”.



De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 826, difundido el viernes pasado, los procesos necesarios para la implementación del plan de regularización estarán listos en 90 días.

“Para esto es necesario que haya un censo de aquellas personas que ya están acá viviendo”, explicó el canciller, José Valencia, quien confirmó que la visa les será entregada de manera gratuita.



En este proceso se dará prelación a los grupos de atención prioritaria, reconocidos por la Constitución ecuatoriana, es decir, niños, mujeres y adultos mayores. El plan de regularización culminará el 3l de marzo del próximo año.



La decisión de Moreno tomó por sorpresa a Daniel Coello, quien ingresó el viernes pasado por el puente de Rumichaca. Afirmó que su intención no era quedarse en territorio ecuatoriano sino dirigirse a Perú. “Viajo sin dinero y con tres amigos”, dijo. No todos tenían documentos en regla.



La Organización de Naciones Unidas (ONU) proyecta que a finales de este año serán 500 000 los venezolanos que residan en Ecuador. Al momento, 110 000 cuentan con visas reglamentarias, pero a medida que se dan nuevos ingresos la brecha tiende a ampliarse.



De hecho, el 44% de quienes permanecen en Guayaquil están en condición irregular, mientras en Quito la cifra bordea el 31,6%, según un sondeo realizado hace dos meses por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).



El estudio agrega que, en promedio, cuatro de cada 10 cuenta con un permiso o visa de turismo con el que no pueden permanecer más de 180 días, es decir, seis meses.

La encuesta también refleja que la mitad de quienes están en estas dos ciudades tiene la intención de quedarse en el país, y apenas 2 de cada 10 de regresarse a Venezuela o dirigirse a un tercer país.



Freddy Carrión, defensor del Pueblo, pidió que el plan también incluya un componente que garantice la seguridad de los migrantes, de tal forma que no sean presas de mafias o redes de trata de personas.