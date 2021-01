Instituto de virología teme que situación empeore en Alemania por mutaciones

El presidente del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, Lothar Wieler, se mostró el 14 de enero del 2021 preocupado por el posible impacto en Alemania de las nuevas mutaciones más infecciosas del coronavirus y advirtió de que la situación en el país, donde el jueves se registró un nuevo máximo con 1 244 muertos, puede empeorar.

"Todavía no podemos evaluar en qué medida influyen las nuevas variantes en la situación en Alemania, pero podrían imponerse también aquí y llevar a aún más casos en un tiempo aún menor. Por lo tanto, existe la posibilidad de que la situación todavía empeore", dijo en una rueda de prensa.



El especialista agregó que los datos disponibles hasta el momento no hacen pensar que la nueva variante ya se haya propagado ampliamente entre la población alemana.



Koch precisó que a fecha de este 14 de enero se conocen 16 casos en Alemania de pacientes con la variante británica del coronavirus, 15 de los cuales -el último, comunicado este jueves, falta por determinar-, están asociados a un viaje a Reino Unido o al ingreso de personas procedentes de ese país.



A ello se suman otros cuatro casos de la variante sudafricana, relacionados también con viajes a o desde ese país, es decir, asimismo importados a Alemania.



Habrá más mutaciones del virus



"Este virus puede quedar limitado con restricciones, tampoco este virus tiene opciones de ser contagiado de una persona a otra si cumplimos las normas, porque aunque se contagie con mayor facilidad, las medidas ayudan también contra este virus", dijo al referirse a la variante británica y a la importancia de respetar las normas de distanciamiento, higiene, uso de mascarilla y ventilación.



El virus cambia y "esta no será la última mutación", dijo, al aludir también a una nueva variante detectada en Brasil, por lo que apeló a la población a renunciar a viajes innecesarios porque la movilidad contribuye a propagarlas con mayor rapidez.



Por otra parte, Wieler señaló que las restricciones actuales en Alemania no constituyen a su entender un parón "total" de la vida pública y criticó que "todavía existen demasiadas excepciones" y las medidas "no se cumplen de manera estricta"; en ese sentido, afirmó que "todavía queda mucho margen" para endurecerlas.



La semana pasada, la canciller, Angela Merkel, y los poderes regionales consensuaron prolongar las restricciones ya vigentes y endurecer algunas de ellas, como las relativas a las reuniones privadas, que quedan limitadas a un hogar y solo una persona ajena.



En el país permanecen cerrados los colegios -con algunas excepciones- y comercios no esenciales, y continúa suspendida, asimismo, la actividad en los sectores del ocio, el deporte, la cultura y la gastronomía en vigor desde principios de noviembre.



Por otra parte, en áreas donde la incidencia acumulada en siete días supere los 200 casos por cada 100 000 habitantes se limitará el movimiento de sus habitantes a un radio de quince kilómetros de su domicilio.



Según Wieler, en la situación actual es necesario cumplir "de manera consecuente" todas las medidas de reducción de contactos para lograr un descenso de los nuevos contagios y poder mantenerlos luego a un nivel bajo.



Por otra parte, se mostró convencido de que "hasta finales de año habremos logrado controlar esta pandemia" y justificó su optimismo con la disponibilidad suficiente de vacunas para toda la población en Alemania, bajo la condición de que el máximo número de personas haga uso de esta oferta.



Más de 300 000 casos activos en Alemania



Según datos del RKI actualizados la pasada medianoche, la cifra de nuevos contagios diarios ascendió a 25 164 en las últimas 24 horas, de manera que el número de casos activos se sitúa en más de 300 000.



El número de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país asciende a 1 978 590 y el de muertos, a 43 881.



En el conjunto de Alemania, la incidencia acumulada en los últimos siete días se sitúa en 151,2 casos por cada 100 000 habitantes y las nuevas infecciones sumaron en la última semana 125 749.