Virgilio Hernández confirmó que se reunió con Rafael Correa en Caracas

El exasambleísta Virgilio Hernández confirmó que se reunió en Caracas, Venezuela, con el expresidente de la República, Rafael Correa. En una entrevista en radio Atalaya, de Guayaquil, aseguró el pasado 3 de septiembre del 2019 que visitó en la capital venezolana a Correa.

“Sí, (Correa) estuvo en Caracas”, afirmó. Esto en referencia a la circulación de una fotografía que posteó en Twitter el periodista venezolano Sergio Novelli, el pasado 27 de agosto, quien mostró que el exmandatario Correa que partía desde el aeropuerto de Maiquietía.



Hernández añadió que le fue grato poder conversar con él y que lo vio lleno de esperanza y de vitalidad.



“Con Correa trabajamos, miramos la situación del país, lo que puede ser el futuro del país y sobre todo y, hay algo muy claro,: él dice tenemos que construir una gran coalición que permita recomponer el desastre que han causado”.



En Atalaya, agregó que con Correa hablaron sobre la construcción de una gran coalición que permita recomponer “el desastre que han causado”. “La gente ve que la responsabilidad es de (presidente) Lenín Moreno y de quienes le han sostenido estos dos años”.



En esa línea, según el también exfuncionario de gobierno, el país enfrenta ahora tres problemas principales, que aquejan a los ciudadanos, y que tienen que ver con empleo, situación económica e incertidumbre por el futuro.



En tanto, Hernández afirmó -en radio Rumba- que mantuvo la reunión, aprovechando los compromisos profesionales del exmandatario en Caracaras, en el marco de la tercera temporada del programa 'Conversando con Correa' del canal de noticias Russia Today (RT).



Hernández comentó que visitó Guayaquil como parte del proceso de fusión entre Revolución Ciudadana y Fuerza Compromiso Social. Dijo que hay una renovación permanente de sus cuadros y que hoy podrían ser una opción de triunfo en primera vuelta respecto a las presidenciales del 2021.



Añadió que hay un proceso de judicialización de la política porque las encuestas demuestran tres escenarios. El primero, es que “Rafael Correa sube en todas las encuestas”; el segundo, porque el país no le cree a Lenín Moreno; y tercero, que otros candidatos se estancaron o decrecieron.



“Es lo que le pasa a Jaime Nebot, que no logra consolidar su candidatura en el resto del país. Guillermo Lasso si está en picada, en este momento en Pichincha no llega al 7%”.