El exasambleísta Virgilio Hernández anunció que asistirá a la audiencia en su contra

La noche de este 30 de octubre del 2019, el exasambleísta Virgilio Hernández anunció que asistirá a la audiencia, donde la Fiscalía lo vinculará al proceso de presunta rebelión durante las manifestaciones violentas en el país. En este caso también están procesados la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y dos personas más.

A través de su cuenta de Twitter, Hernández mencionó: “Acudiré a la audiencia porque soy rebelde pero no he cometido delito de rebelión.” Además aseguró que este es un juicio "político". Esta información fue confirmada también por su abogado Ramiro Aguilar.



La diligencia contra Hernández se desarrollará el 5 de noviembre del 2019, en la Corte Provincial de Pichincha, en el norte de Quito.



El abogado Aguilar indicó a EL COMERCIO que la idea de que su cliente acuda a la audiencia “es demostrar que no tiene intenciones de evadir a la justicia y demostrar que él no cometió ese delito”.



El jurista también dijo que desde el pasado 14 de octubre del 2018 se emitió una orden de detención con fines investigativos y aún está vigente.



Por eso indicó que lo más probable es que cuando Hernández llegue a la Corte Provincial sea detenido en la puerta. También aseguró que su cliente asumirá el riesgo de que el juez ordene prisión preventiva en su contra.