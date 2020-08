La Virgen de El Cisne llegó a Loja y lleva tres días de sobrevuelos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con un día de anticipación de lo que ocurre en la tradicional romería, a las 14:45 de este miércoles 19 de agosto del 2020 arribó a la capital lojana la imagen de la Virgen de El Cisne. Llevaba un elegante traje color rosa intenso, con pedrerías en amarillo oro.

La imagen arribó al estadio del Fuerte Militar Miguel Iturralde, ubicado al suroriente de la ciudad en un helicóptero de las Fuerzas Armadas. Descendió en los brazos del padre-rector de la Basílica, Sócrates Chinchay y avanzó por una calle de honor formada por los Granaderos de Tarqui.



En el lugar esperaban el obispo de Loja, Walter Heras; el alcalde, Jorge Bailón; la gobernadora, Lorena Costa; el prefecto, Rafael Dávila, el comandante de la Brigada Motorizada Loja, Mateo Enríquez, entre otras autoridades de la provincia.



En este su tercer día de sobrevuelo programado por la Diócesis de Loja, la imagen bendijo los cantones de Puyango, Zapotillo, Pindal y Celica, como parte de la suspensión de la procesión por la emergencia sanitaria del covid-19.

Foto cortesía Lindon Sanmartín

En los dos días anteriores sobrevoló nueve cantones y este jueves 20 de agosto sobrevolará la ciudad de Loja y sus parroquias rurales, y los cantones Catamayo y Saraguro. “Hasta ahora hemos cumplido con el itinerario previsto, dijo el padre Chinchay



Para él, han sido días significativos porque ‘La Churonita’ salió a visitar y a bendecir a los creyentes católicos en sus casas, ya que ellos no pudieron ir a su encuentro peregrino.



Él también contó que en Puyango el mal tiempo estuvo a punto de impedir el sobrevuelo. “Le dije a la Virgencita que era su decisión ingresar y en el tercer intento las nubes se despejaron y el piloto pudo ingresar a la ciudad”.



“Es la primera vez (en 190 años) que no se cumple la tradicional caminata de tres días El Cisne-Loja porque la realidad ha cambiado y la vida se ha transformado. Pero recibimos a la Santísima Madre en nuestra ciudad de una forma singular”, dijo Bailón al darle la bienvenida.



De allí la imagen fue ubicada en una elegante carroza adornada con coloridas rosas y trasladada hasta la capilla Tejar de Jericó, donde se realizó la eucaristía cumpliendo el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del covid-19.



Los fieles siguieron los actos protocolarios y la misa a través de las plataformas virtuales de la Diócesis, Municipio y medios de comunicación. Para la noche de este miércoles 19 está prevista una nueva eucaristía en la Catedral y una serenata a la Virgen, que serán transmitidas de forma virtual.



El obispo Heras anunció que en los próximos días habrá sobrevuelos con la imagen por cantones de Azuay, Cañar, El Oro y Zamora Chinchipe, también para bendecir a las familias devotas que este año no pudieron vivir su expresión de fe.