Violentómetro, el instrumento para medir los niveles de violencia de género

Alerta, reacciona, peligro son las palabras que se resaltan en el 'violentómetro' diseñado por Care Ecuador, una organización sin fines de lucro que contribuye a la reducción de la pobreza en el país. Se trata de un semicírculo en forma de reloj que emplea los colores amarillo, anaranjado y rojo intenso para medir el nivel de violencia de género que puede llegar hasta el femicidio.

¿Cómo nació el violentómetro? Nubia Zambrano, coordinadora del Programa Sociedades inclusivas e interculturales de Care Ecuador, señala que este insumo fue diseñado en colaboración con el Consejo Nacional de Igualdad de Género y busca prevenir la violencia de género.



"El violentómetro ha sido utilizado por grupos feministas a nivel mundial, busca alertar a las mujeres, adolescentes y niñas de cuándo se está en riesgo. Sabemos que el peligro es inminente en cualquier momento, pero la idea es buscar alternativas para que, hombres y mujeres, vayamos sensibilizándonos", señala Zambrano.



El instrumento que mide la violencia de género fue diseñado en base a las leyes del Ecuador. "Lo que se hizo es mirar a través de la ley para ver qué se dice en los marcos conceptuales y lo que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), es decir, lo que se hizo es contextualizarlo a la realidad de nuestro país".



El violentómetro tiene la forma de un reloj que marca con tonos en escalas de claros a oscuros, distintos niveles para advertir sobre situaciones en las que una mujer podría estar en peligro. "Inicia con el color amarillo. No le pusimos el verde porque creemos que en violencia no hay un 'pase'. Hay un amarillo que te dice ten cuidado, estás en alto riesgo, luego tenemos el rojo y el rojo intenso", agrega.

La herramienta de medición inicia las escalas con el mensaje de alerta, para situaciones que pueden sufrir las mujeres por parte de otras personas como chantajear, mentir, ignorar, celar, ofender, humillar.



Luego se encuentra "reacciona", un pedido ante acciones como intimidar, amenazar, controlar, prohibir, destruir cosas personales, manosear.



El último mensaje lleva la palabra "peligro", que alerta sobre situaciones en las que se llega a agredir, empujar, golpear, patear, encerrar, aislar, amenazar con objetos, violar, amenazar de muerte y el asesinato.



"Lo que trata de decir este gráfico es que este nivel de gravedad puede avanzar rápidamente y que no es necesario que pase mucho tiempo. Puede ser en la mañana hayas vivido violencia física o psicológica y en la noche estés en alto riesgo, al punto de ser víctima de femicidio. No señala temporalidad, sino en el riesgo en el que puedes estar", dice Zambrano.



Otra de las frases que resalta en el violentómetro es "No importa en el grado que te identifiques ¡La violencia no se tolera!" y cuenta con los número de teléfono a los que se puede llamar en caso de emergencia y asesoría, como el Ecu 911, el Ministerio de Justicia y Defensoría Pública.



Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador ha sufrido algún tipo de violencia en el país. La normativa legal que sanciona ese delito es la Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. El texto fue aprobado por la Asamblea Nacional el 23 de enero del 2018. Cuatro meses más tarde, el presidente Lenín Moreno emitió el Reglamento para este cuerpo legal, el martes 15 de mayo del año anterior.



En este documento se establece una serie de reglas para el cumplimiento de la Ley, por ejemplo, están las atribuciones del ente rector del Sistema Nacional Integral para Prevenir la Violencia. Se destaca la elaboración y aprobación del plan nacional para erradicar la violencia contra las mujeres, los lineamientos y las metodologías del sistema, así como la cooperación pública y privada para ofrecer los servicios de atención integral.



Además se establece que todos los cantones del Ecuador desarrollen políticas públicas para la prevención. En el Art. 6 del Reglamento reza que "Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial establecerán estrategias para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, que serán formuladas de manera participativa y formarán parte de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)".



Sin embargo, Nubia Zambrano señala que muy pocos GADs han trabajado en la construcción de políticas de prevención. "Lastimosamente son muy pocos los cantones que tienen políticas públicas de prevención. Hemos logrado que en varios de ellos aprueben estas políticas, por ejemplo Ibarra ya tiene una ordenanza para la prevención de la violencia de género, también en Muisne y Atacames. En Cotacachi se ha aprobado la ordenanza de prevención. Y esto se ha logrado con la lucha de organizaciones de grupos de mujeres, de niñas y adolescentes".



La construcción de una política pública, para generar un sistema de protección que garantice la prevención la atención y la observancia al cumplimiento de las políticas nacionales e internacionales, aún está en proceso. Este 8 de marzo, cuando se conmemora el Día internacional de la Mujer, distintos colectivos han anunciado movilizaciones.



Una de las consignas que se expresará en las convocatorias de este viernes es la entrega de resultados por la aplicación de la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, con lo cual lograr mayor equidad y eliminar el femicidio en Ecuador.