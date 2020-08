La violencia de género se muestra con testimonios en Las Hijas de Pandora

LEA TAMBIÉN

Todo empezó el 30 de julio del 2020 con una publicación en redes sociales sobre un testimonio de violencia de género. Tres días después, el 2 de agosto, por las más de 200 historias recibidas, Constanza Jáuregui creó la campaña en las plataformas virtuales denominada “Las Hijas de Pandora”.

Es un espacio de denuncia y “para destapar que en nuestra sociedad la violencia se ha normalizado”, explica la joven cuencana de 18 años. Pero además, para que las víctimas sepan que no están solas y que cuentan con una amplia red de apoyo.



El testimonio de Constanza empieza con un recuento –sin dar nombres- de casos de violaciones, publicaciones de imágenes de adolescentes y agresiones sexuales ocurridas en la capital azuaya y que fueron de conocimiento público.



Luego, relata lo que ella vivió durante tres años, desde los 14 a los 17, por parte de un compañero del colegio, a partir de un campamento. Difundieron una foto que -supuestamente- ella había entregado. El caso llegó a las autoridades quienes ordenaron al agresor que se disculpe.



Pero nunca lo hizo, relata Jáuregui. Ella dice que hizo esta publicación que incluye un video para liberarse de todo lo que vivió en su momento y recibió una cantidad de testimonios personales de jóvenes que han vivido agresiones, que callaron por años y que nadie más sabía.



Hasta el mediodía de este martes 4 de agosto del 2020, el video tenía 27 410 reproducciones, 2 262 Me gusta y recibió más de 400 testimonios. “Nunca imaginé que se haría viral”, dice y que por eso acudió a algunas amigas y conocidas para hacer un trabajo conjunto.



De allí crearon la página Las Hijas de Pandora en Instagram, Twitter y Facebook, donde suben algunos videos de los testimonios proporcionados por las adolescentes y mujeres agredidas, con los hashtag “Yo sí te creo” o la etiqueta “Mi voz por tu voz”.

En redes sociales, la cuenta Las Hijas de Pandora recibe los testimonios de adolescentes que han sido víctimas de violencia de género. Foto: Captura de pantalla



Entre los videos subidos están los de Juliana, Isabela, Sofía y Nicky, todas menores de 18 años, que coincidieron en que se animaron a relatar sus historias a partir del testimonio de Jáuregui y de otras personas, y para que alertar de formas de violencia a las adolescentes.



Para compartir sus testimonios, la única condición de Las Hijas de Pandora es que no publiquen la identidad del agresor “porque nuestro objetivo no es hacer 'escracher' o persecución. Más bien ofrecer apoyo psicológico y legal a las víctimas, en caso de que lo requieran, porque es fácil romper el silencio”.



Según la encuesta nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia contra las Mujeres, en Cuenca ocho de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia (física, sicológica, sexual, patrimonial, simbólica). Jáuregui considera que eso se incrementó con la emergencia sanitaria ante el covid-19.



“El vivir encerradas conviviendo con el agresor les hace estar más expuestas”, explicó la activista. Para ella, es importante que las mujeres entiendan que no están solas, que existe una red de apoyo para asistirlas en lo que necesiten.



Al momento Las Hijas de Pandora tienen el apoyo de una red de psicólogas independientes y fundaciones como Sendas y María Amor que ofrecen asistencia gratuita para este sector vulnerado.