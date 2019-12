El eco de ‘Un violador en tu camino’ se oyó otra vez en Quito

LEA TAMBIÉN

La ‘alerta’, símbolo de lucha latinoamericana empezó a retumbar a las 19:30, acompañada del eco que produce el grito colectivo en una edificación del Estado: la Plataforma Financiera Norte. “Aleeeerta, aleeeerta”. Vestidas de negro, las mujeres se juntaban en una sola voz. “Alerta, alerta, alerta que camina, la lucha feminista por América Latina”.

Las filas empezaron a formarse: pañuelos verdes en cuellos y muñecas, cintas negras en los ojos, tal como se originó la propuesta del colectivo chileno Las Tesis para el performance ‘Un violador en tu camino’, que dio la vuelta al mundo tras el Día por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se replicó este 19 de diciembre del 2019, en Quito, tras la reducción del 84% en el presupuesto para la aplicación de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres, además de la eliminación del presupuesto para prevenir el embarazo adolescente.



“El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves”, sonó en las voces de ecuatorianas que llegaron al edificio ubicado al norte de Quito. El sitio -asegura Diana Herrera, del colectivo Creando Juntas- se eligió por representar a la institucionalidad del Estado. Ahí están, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas, el SRI y el BIES.



En el lugar, las mujeres quisieron dar uno de los claros mensajes del performance que se ha convertido en el himno feminista alrededor del mundo: “El Estado es el principal violador de derechos en el país”.



Herrera pide que el Estado sea parte de la lucha feminista. “No poniéndonos barreras, no quitándonos presupuesto, no invisibilizando la violencia. Ya este año nos negaron el aborto para niñas víctimas de violación, nos redujeron el presupuesto. Ya es hora de que el Estado se haga cargo de las mujeres de este país”.



Para conseguirlo, asegura que la performance ‘Un violador en tu camino’ se seguirá replicando “la veces que sea necesario, a nivel nacional”.



Jennifer Reinoso llegó desde Machala para acompañar a otras mujeres en el mensaje para la erradicación de la violencia basada en género. Asegura que es importante realizar el performance en Quito, que es la sede de instituciones nacionales que toman decisiones en el Gobierno.



El mayor porcentaje de embarazos en niñas y adolescentes son producto de violaciones incestuosas, enfatiza. Por ello “al reducir el presupuesto el Estado está afectando directamente a las víctimas y dándole un abrazo fraterno al violador. El Estado debe hacerse responsable no solo de los delitos sino de la prevención y de la protección”.



“Y la culpa no era mía ni de dónde estaba ni cómo vestía” Las palabras permitieron a mujeres de todo el mundo romper el silencio. Tras el impacto de la letra creada por Las Tesis, varias entendieron que, en efecto, haber sido violadas durante su niñez, adolescencia o a cualquier edad, no era culpa suya ni del lugar en el que se encontraban ni de la ropa que llevaban puestas. Entendieron que la culpa era del violador. “El violador eres tú”, gritaron en su nombre las mujeres que se reunieron esta noche en Quito.



A aquellas que aún no rompen el silencio, Creando Juntas les dicen que, cuando estén listas, busquen a alguien que las pueda ayudar y que las acompañe, incluso con asistencia legal, como Surkuna. Jennifer asegura que el empoderamiento saca adelante a las víctimas. “Sabemos que no es fácil”.



“El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas”, añadieron al final del performance las mujeres. Y cerraron con una de las consignas que acompañan cada marcha y movilización femenina en Ecuador: “Contra la violencia machista, resistencia feminista. Contra la violencia sexual, feminismo radical”.