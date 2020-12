Camila, de 7 años, fue violada por su padrastro en Morona Santiago; Tribunal dictó 19 años de cárcel para el agresor

Se suponía que Camila (nombre protegido), una niña de 7 años, quedaría al cuidado de Tony Gonzalo A., su padrastro, quien debía protegerla, en marzo del 2016. Pero el hombre la violó en su hogar, ubicado en la vía Macas-Riobamba, en Morona Santiago. Sin embargo, no fue investigado en ese año, sino que, después de abusar de ella nuevamente tres años después, en el 2019, se descubrió que la violencia sexual era sistemática y fue procesado.

Después de tres años, el Tribunal de Garantías Penales de la provincia dictó una pena privativa de libertad de 19 años de cárcel para Tony Gonzalo A., como responsable de la violación sexual perpetrada contra la pequeña. Lo informó Fiscalía este martes, 15 de diciembre del 2020.



Lino Saant Marian, fiscal de Asuntos Indígenas que llevó el caso de Camila, demostró el ataque durante la audiencia de juzgamiento.



El 16 de marzo del 2020, Tony Gonzalo A. aprovechó que la madre de la pequeña no se encontraba en casa para violentar sexualmente a su hijastra. Después de la agresión, Camila le contó a su hermano, menor de edad. Él, preocupado, se lo comunicó a su tía y fue ella quién contactó a la Policía. Sin embargo, el agresor ya había huido. "En ese entonces no se hizo justicia, debido a que el hecho no llegó a conocimiento de Fiscalía", indicó la institución en un comunicado oficial.



Tony Gonzalo A. no cesó los abusos en contra de Camila. El 19 de agosto del 2019, el agresor volvió a atacarla y fue detenido en delito flagrante, es decir, en el momento del ataque. En un procedimiento abreviado, el hombre fue condenado a un año y ocho meses de prisión por abuso sexual.



Fue en esa investigación que Camila relató que ya había sido atacada tres años antes, en el 2016. Allí, Fiscalía inició una nueva investigación por el delito de violación sexual, que hoy culminó con la condena de 19 años.



Durante el juicio, el jurista Saant Marian presentó el testimonio anticipado de la pequeña y el de su tía, que conoció del hecho. Asimismo, se expuso el informe pericial de reconocimiento médico-legal, la pericia psicológica y el informe de reconocimiento del lugar de los hechos.



El hombre fue procesado -en el caso de Camila- por el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): "Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los siguientes casos".