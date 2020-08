Prisión preventiva para padres de adolescente acusados de estar implicados en su violación

LEA TAMBIÉN

Sofía (nombre protegido) caminaba desorientada y lastimada, por las calles del sector Los Arbolitos, ubicado en el cantón El Triunfo, en Guayas, durante la madrugada del sábado 22 de agosto. La adolescente, de 14 años, fue hallada por efectivos de la Policía Nacional.

Cuando los agentes le preguntaron qué había sucedido, ella respondió que escapó de su hogar, tras haber sido víctima de violación durante las primeras horas del 21 de agosto. La menor de edad señaló a su padrastro Rodolfo M. como autor del crimen y añadió que su madre Rocío C., filmó la agresión.

El 22 de agosto, el fiscal Wilson Álvarez expuso una serie de elementos de convicción durante la audiencia de flagrancia que involucran a Rodolfo M. y Rocío C. en la violación sexual contra la menor. Después de la diligencia, el juez Ronald Cevallos, de la Unidad Judicial Multicompetente de El Triunfo, dictó prisión preventiva para los convivientes mientras dure el proceso judicial y dispuso 30 días para que la instrucción fiscal culmine.



Durante la exposición fiscal, Álvarez presentó -según detalla un documento informativo de la Fiscalía- el arte de aprehensión, la denuncia de familiares de la víctima, además de las valoraciones médicas y psicológicas practicadas a Sofía y su testimonio anticipado.



Rodolfo M. y Rocío C. son procesados por violación sexual, contemplada en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal como el "acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo".



Pero el caso de Sofía, además, tiene un agravante que corresponde al numeral dos de la normativa: "cuando se use violencia, amenaza o intimidación". La normativa dictamina una condena que puede llegar a los 29 años y cuatro meses de reclusión.



Además, la Fiscalía abrió otras dos investigaciones contra los convivientes: serán procesados por los presuntos de delitos de posesión de armas y pornografía infantil. Cuando la Policía Judicial detuvo a la pareja, se encontró una cartuchera de arma de fuego. Además, según la versión de Sofía, su madre ayudó a Rodolfo M. a filmar la violación.

De momento, la Fiscalía solicitó realizar un peritaje clave: la extracción de la información de video del celular de la ahora procesada.