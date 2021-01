Usó perfil falso en Facebook para llegar a una niña, la citó y la violó frente a su hermana; Fiscalía dice que proceso tiene similitud con el  caso Emilia

José C. fue sentenciado a 22 años de cárcel por la violación de una niña de 12 años. La menor fue contactada por la red social Facebook por el procesado, quien la agredió sexualmente frente a su hermana de 10 años, el pasado 20 de enero del 2020.



Según información publicada por la Fiscalía el 11 de enero del 2021, José C. creó un perfil falso en la red social para llegar a la menor. Usó el nombre de Guisella Moreira y le ofreció un trabajo por el que podría ganar entre USD 3 000 y USD 5 000. Con el engaño, José logró que la víctima acepte encontrarse en un lugar céntrico de Loja.



La niña acudió al lugar acompañada por su hermana de 10 años. En ese momento, José C. llevó a las dos menores a una casa que funcionaba como hotel clandestino. "Allí consumó el hecho frente a su hermana menor. Posteriormente, los tres salieron del lugar y el agresor les hizo tomar un taxi para que las trasladara a su casa", señala el Ministerio Público.



La madre de las víctimas se enteró del hecho e informó a las autoridades. Además, presentó la denuncia en la Fiscalía. El agresor fue detenido en el lugar en donde trabajaba con el arreglo de computadoras. Durante la captura, las autoridades se incautaron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.



Durante la audiencia de juicio, la fiscal Karina Castillo expuso ante el Tribunal de Garantías Penales los informes periciales de audio, video e informática forense y de reconocimiento del lugar de los hechos. La investigadora incluyó los testimonios anticipados de la víctima y de su hermana, así como la identificación del sospechoso por parte de la menor, en cámara de Gesell.



Las pruebas presentadas fueron analizadas por los magistrados, quienes declararon la culpabilidad de José C. Los jueces ordenaron, además, el pago de USD 10 000 como parte de la reparación integral a la víctima.



La Fiscalía dijo que "este proceso tiene similitud en el 'modus operandi', en relación al caso Emilia", pues se presume que el ahora sentenciado operaba con una red de pornografía infantil, la cual captaba menores de edad, a través de perfiles falsos de redes sociales. José C. también será enjuiciado por ese delito.



El caso Emilia conmocionó a Ecuador en diciembre del 2017, por la desaparición y muerte de la niña Emilia Benavides. Manuel A. y Tania R. fueron hallados culpables del crimen y sentenciados a 34 años y ocho meses por el delito de femicidio. Ambos están detenidos en el Centro de Rehabilitación Social de Turi, en Cuenca.



Los sentenciados fueron acusados de pornografía infantil, trata de personas, violación. Tras conocer la condena, la Fiscalía dijo que apelará para aumentar la pena a 40 años.