Fiscalía vinculó a la madre de una niña en la investigación de su muerte

La audiencia de juzgamiento de Alexander M., acusado de presuntamente haber causado la muerte de Emilia, una niña de cuatro años, continúa suspendida este viernes 26 de febrero del 2021. La Fiscalía de Chimborazo vinculó también a su madre Érika D.

La pequeña falleció el 28 de octubre del 2020, tras permanecer en estado de coma durante un día. La pericia médico legal determinó que su deceso se debió a un golpe en la cabeza, los especialistas que realizaron la autopsia médico legal también encontraron otras señales de violencia, como hematomas.



Nancy Guevara, abuela paterna de la niña, contó que Emilia se quedó al cuidado de la madre cuando falleció su padre a causa del covid-19, en julio del 2020. Según ella, al poco tiempo la madre estableció una nueva relación con Alexander M., y empezaron a vivir juntos.



“La niña no quería irse a la casa de la mamá, lloraba, se escondía. Yo le decía que me la deje, pero ella no aceptó”, contó Guevara.



La Fiscalía la vinculó al caso por supuestamente violentar física y psicológicamente a la niña junto con su pareja. Erika D., se presentó el pasado lunes, 23 de febrero del 2021, con un defensor público a la audiencia de juzgamiento.



La Fiscalía convocó a declarar al menos a 15 peritos, pero solo dos han rendido las versiones. El juicio se suspendió debido a la crisis que se desató en las cárceles del país y se retomará el 9 de marzo del 2021.



La familia paterna de la niña, respaldada por varias organizaciones sociales, inició una campaña para pedir justicia por la muerte de la pequeña. Ellos colocaron carteles con fotografías en los exteriores de la Unidad Judicial Penal.

“Que paguen lo que le hicieron a mi guagua, es lo único que pedimos. Que se haga justicia”, dijo Rogelio Guevara, bisabuelo de la niña.