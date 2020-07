En Villamil Playas se toman muestras del mar para garantizar un retorno seguro para los turistas

LEA TAMBIÉN

El municipio de General Villamil, cantón mejor conocido como Playas (Guayas), inició un proceso de estudio de laboratorio de las aguas de su mar para garantizar a los turistas unas playas libres de trazas de covid-19.

El COE nacional autorizó el retorno de turistas a las playas a partir del próximo 22 de julio del 2020.



Trazas del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 se han encontrado en el alcantarillado de ciudades como Río de Janeiro (Brasil) o Barcelona (España) e incluso en agua dulce no tratada (el tratamiento con cloro mata el virus).



Aunque el riesgo de transmisión en un entorno salino es bajo, en el Cabildo de Playas quieren garantizar la seguridad de los usuarios.



“El pasado jueves hicimos una prueba con los técnicos de Hidroplayas, la empresa que maneja el agua potable y alcantarillado de nuestro cantón, con el fin de evaluar aspectos como salinidad, ph y descartar que nuestro mar esté contaminado con covid. Estamos esperando los resultados”, informó el alcalde de Playas, Dany Mite Cruz.



En balnearios con problemas de descargas de aguas servidas o tratadas -de los que no están exentos los cantones del perfil costanero del país- temas como el de la salinidad pueden ser claves, según el Alcalde.



“Debido al movimiento frecuente de las aguas y de la salinidad es de suponer que no tendremos problemas, pero nos corresponde verificarlo con nuestros técnicos”, sostuvo Mite.

Las carpas y parasoles deberán estar ubicadasa cuatro metros de distancia y se prevé una reapertura con el 25% de la capacidad habitual del balneario, informó el alcalde Dany Mite. General Villamil espera estar entre 60 playas del plan piloto que propone el retorno de turistas desde el 22 de julio. Foto: Cortesía Alcaldía de Playas

General Villamil cuenta con piscinas de oxidación y tratamiento bacteriológico de sus aguas residuales, lagunas que se encuentran distantes de la población, a más de 10 kilómetros de su playa principal según el Cabildo. Una planta de tratamiento de aguas residuales es un tema aún pendiente, porque requiere de una inversión de entre USD 8 a 12 millones.

La Municipalidad de Playas trabaja además con un equipo de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que prepara un estudio de normas de distanciamiento y carga de visitantes. Las carpas y parasoles deberán estar ubicados a una distancia de cuatro metros entre sí.



El cantón en semáforo amarillo cuenta con 40 establecimientos para el hospedaje turísticos certificados en cuanto al cumplimiento de normas de bioseguridad. También se dictan charlas de manejo, planes de acción y prevención a 1 500 servidores turísticos que prevén volver al trabajo de forma progresiva y escalonada.



La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció a finales de junio la reapertura en un plan piloto para 60 playas del país desde el 22 de julio. El plan va dirigido a balnearios que cuentan con cámaras de videovigilancia y sistemas de megafonía que permitan identificar aglomeraciones, realizar advertencias e incluso evacuar la playa en caso de incumplimientos del distanciamiento.



“Queremos que nos incluyan en esas 60 playas del plan piloto, pero para eso nos estamos preparando”, dijo el alcalde Mite.

El cantón del Guayas tiene 59 628 habitantes y más de 40 kilómetros de perfil costero, pero el tramo más concurrido de 2 kilómetros se ubica frente a la población entre el sector del rompeolas y El Esterillo.



En época de alta demanda ingresaban alrededor de 10 000 visitantes en ese tramo de la playa. Pero para la reapertura del balneario se espera el arribo de 2 500 personas, es decir, un 25% de la capacidad total de la playa. También se espera la recomendación técnica de la Universidad Católica.



Actualmente, General Villamil mantiene a tres personas en el área de recuperación respiratoria de covid-19 de su hospital básico. El Municipio registra 149 casos de casos confirmados, hasta este domingo 5 de julio.