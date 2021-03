Fabricio Villamar rechaza la resolución sobre investigación de su carné de discapacidad

Como un “acto de absoluta violación de normas” y “un intento de desviar la atención”, así calificó el asambleísta Fabricio Villamar a la resolución del Pleno que dispuso una investigación en su contra por un carné de discapacidad.

“Es un acto de absoluta violación a normas, procedimientos y garantías, sin decir una palabra sobre los ‘vacunados VIP, y en un vano intento de desviar la atención (...), han decidido que se conforme una comisión para investigar la obtención (no la concesión) de un derecho al suscrito”, expresó en un comunicado difundido este miércoles 24 de marzo de 2021.



Sin embargo, no se refiere a las conclusiones de la resolución que apunta a que “se benefició de descuentos en el pago de tributos y con la importación de un vehículo, hechos que riñen con el correcto proceder de los asambleístas”.



El asambleísta, que cuenta con el carné por un problema auditivo, tampoco explicó su ausencia en la sesión del Pleno, donde otros de sus colegas se defendieron de acusaciones similares. Su equipo de prensa señaló que por ahora no habrá otro pronunciamiento.



“Yo no he incrementado patrimonio, no he mandado a matar, no he cambiado de postura ideológica, y no he incumplido la ley”, agrega en el comunicado.



Villamar dice que esperará a que Rodrigo Collaguazo (AP), conforme a la resolución del Pleno, “inicie la acción, que la pruebe, que la sustente y la defienda en derecho, y dentro de los límites constitucionales como corresponde”.



“Por mi parte, estaré presto a comparecer a los procesos que la República requiera, que haré valer la Ley y la Constitución”, puntualiza.



Sin nombrarlos, Villamar en su comunicado arremete contra asambleístas del correísmo y dice que muchos de los que apoyaron la resolución están “en investigación por diezmos, por ser beneficiarios del reparto de los hospitales, o los que han sido castigados” en las urnas.



El proceso se da a menos de dos meses de que concluya el mandato. Villamar hace más de un año denunció a la asambleísta Karina Arteaga (AP) por supuesto cobro de diezmos, pero la comisión multipartidista nunca se conformó, a pesar de que la denuncia fue calificada por el CAL.