Comité de Ética rechaza pedidos de excusas del asambleísta Villamar

El Comité de Ética no dio paso a los pedidos del legislador Fabricio Villamar (movimiento Ahora) para que dos de sus integrantes, Patricia Enríquez (PSC) y Hermuy Calle (RC), se excusen de investigarlo por supuestas irregularidades en el uso de un carné de discapacidad.

La decisión se tomó este lunes 19 de abril del 2021, en el último día del plazo que tenían Villamar y Rodrigo Collaguazo (AP) -quien lo denunció en el Parlamento- para presentar por escrito las pruebas de cargo y de descargo.



Tanto Enríquez como Calle señalaron que no había motivos para aceptar el recurso con el que Villamar pretendía que se suspendieran los plazos para esta investigación, bajo el argumento de que ellos no cumplían con la condición de imparciales.



La legisladora socialcristiana defendió su actuación previa en la Comisión de Salud, que determinó irregularidades en el uso de un carné de discapacidad por parte de Villamar, y dijo que esto no le impide actuar en el Comité de Ética.



Asimismo, Calle manifestó que no guarda una “animosidad” contra este legislador, pese a que en su momento Villamar pidió que sea separado del cargo basado en una recomendación de la Contraloría por supuesto proselitismo en la universidad de Chimborazo.



“No hubo proselitismo. Yo gané en mi posición, soy asambleísta. El que gana no se pica y el que gana no se resiente, no sé si el que pierde eventualmente tendrá esa animosidad”, expresó Calle.



La posición de ambos legisladores fue respaldada por el presidente del Comité, Fernando Callejas (Creo), y Eddy Peñafiel (BIN), el resto de los integrantes, durante un debate que tomó algo más de una hora.



Callejas manifestó que para miércoles o jueves prevé convocar a Villamar y Collaguazo para la audiencia oral de las pruebas de cargo y de descargo. Mientras tanto, el Comité ha requerido información del Ministerio de Salud, de la Fiscalía y de la Corte Nacional de Justicia sobre el caso de Villamar, quien cuenta con un carné por problemas auditivos y lo usó para la importación de un vehículo.