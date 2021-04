Villamar y Collaguazo enviaron pedidos al CAL sobre denuncia por carné de discapacidad

El asambleísta Fabricio Villamar (movimiento Ahora) demandó que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) rechace la denuncia presentada en su contra por Rodrigo Collaguazo (AP) por supuestas irregularidades en el uso de un carné de discapacidad.

Villamar, a través de un oficio dirigido a los integrantes del CAL, argumenta “algunas observaciones constitucionales, legales y reglamentarias”, y que definan qué disposiciones se aplicarán en su caso.



El asambleísta, que cuenta con un carné por problemas auditivos, consideró que un informe de la Comisión de Salud indujo a un error al Pleno al pedir que sea investigado por “descuentos en el pago de tributos y con la importación de un vehículo”.



“El Informe No Vinculante de la Comisión del Derecho a la Salud ha inducido a error al Pleno de la Asamblea Nacional al recomendar una investigación y sanción en mi contra, por presuntas irregularidades, no por hechos comprobados, probados, incontrastables, sino por ‘presuntas’ irregularidades; violando a todas luces el principio de inocencia que gozamos todos los ciudadanos, asambleístas o no”, sostuvo.



El CAL dispuso el sábado pasado al asambleísta Collaguazo que complete los requisitos para que la denuncia sea tramitada: un número telefónico y documentos notarizados.



“Ese mismo día envié la documentación que querían, a pesar de que ya había acompañado a la denuncia”, confirmó Collaguazo este lunes 5 de abril del 2021.



El asambleísta puntualizó que “el CAL no tiene ninguna capacidad para negar o no una denuncia, solo en el caso de que falten requisitos”. “Él ha argumentado que es inconstitucional e ilegal, lo cual es totalmente mentira. Y no se salva”, aseguró.