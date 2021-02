Indígenas y campesinos en vigilia por los votos de Yaku Pérez y su paso a la segunda vuelta

Los dirigentes de los movimientos indígenas y campesinos de Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi no descartan la posibilidad de viajar a Quito para defender el voto de su candidato presidencial Yaku Pérez. Están alertas a los resultados que emita el Consejo Nacional Electoral (CNE). Según ellos, esperan ingresar a una segunda vuelta.

En Tungurahua con el 100% de las actas procesadas el candidato Yaku Pérez logró el 32,08%, mientras que en Chimborazo, con el 99,05% de actas ingresadas, obtuvo el 41.66%. En Cotopaxi alcanzó el 43,63% del 99,91% de las actas.



Segundo Poalasín, presidente del Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT), explicó que cuatro delegados viajaron a Quito para apoyar al candidato Pérez en vigilia por los resultados y el voto a voto en el CNE. “Estamos a la expectativa de lo que pase en el CNE. Esperamos no se perjudique a nuestro candidato presidencial, porque hemos recibido un gran apoyo del todo el país”.



Indicó que la votación que recibieron los candidatos del movimiento indígena es positiva, porque la gente en general busca un cambio para desterrar la corrupción.



Poalasín aseguró que desde hace algunos años vienen trabajando en un proceso coordinado con todas las organizaciones de primero y segundo grado de toda la provincia para lograr la unidad. “Logramos esa unidad no solo del campo, sino también de la ciudad”.



En Chimborazo una delegación del Movimiento Indígena también se movilizó hasta la capital para respaldar a Pérez. Según Carlos Tagua, presidente del MICH, todas las comunidades permanecen en vigilia.



"Nos estamos movilizando no por pedido de Yaku, sino por iniciativa propia. Nosotros, las bases, somos los responsables de su candidatura, nosotros le pedimos que nos representara, y ahora somos consecuentes con esa decisión", dijo Tagua.



Afirmó que lo que buscan es transparencia y respeto a la voluntad del pueblo. Permanecerán hasta que se garantice la transparencia de la votación.



En Cotopaxi, Lourdes Tibán descartó que los indígenas y campesinos de Cotopaxi se movilicen a Quito. La exasambleísta informó que un grupo de dirigentes se concentrará en el CNE de Latacunga con la verificación de datos que se suben al sistema electoral.



“Muy contentos y seguros de lo que iba a suceder. La votación habría sido más amplia si hubiéramos estado unidos y se dejaba de lado los resentimientos y egoísmos por una candidatura”, aseguró Tibán.



Mientras los dirigentes del Consejo de Gobierno del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) se reunirán hoy en su sede, ubicada al sur de Latacunga. Entre los temas que se tratarán están los últimos resultados para presidente y asambleístas. También el apoyo a Pérez en una eventual segunda vuelta.

La dirigencia de comunicación del MICC informó que el presidente de la organización, Leonidas Iza, se pronunciará en las próximas horas sobre las votaciones.