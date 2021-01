Vigilancia y más controles en ciudades del Ecuador para frenar el contagio de covid-19

Los municipios refuerzan los controles y toman medidas en sus ciudades ante el incremento de casos de covid-19, y tras la detección de la nueva variante del virus en el país.

La decisión más estricta se tomó en Tulcán (Carchi). El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal dispuso el retorno al semáforo rojo. Estaba previsto que la medida entre en vigencia hoy, 13 de enero del 2021



Este cambio incluyó restricciones como la prohibición de vender y consumir licor, por un periodo de 15 días. Además, están vedados los programas deportivos, actos religiosos y reuniones sociales.



Tampoco abrirán los centros de diversión nocturna, bares, discotecas, billares, cantinas y karaokes, también por 15 días. En los próximos días se regulará la circulación de automotores por número de placa.



El Concejo Municipal de Tulcán aprobó ayer, 12 de enero, esas acciones, mediante la reforma a la Ordenanza que regula las actividades económicas, deportivas, recreativas, culturales, religiosas y sociales.



Según Cristian Benavides, alcalde de Tulcán, la medida es la respuesta ante el incrementado de casos en los primeros días del mes. Aseguró que las reuniones familiares, las fiestas clandestinas y el paso de personas por la frontera -por caminos ilegales-, están entre las principales causas.



También señaló que el sistema de salud esta congestionado. El hospital Luis Dávila de Tulcán acondicionó 21 camas para Cuidados Intensivos y 45 en hospitalización. Los COE de los otros cantones del Carchi también analizan medidas tras el exhorto que emitió el lunes el COE nacional, por la nueva variante del virus.



Paúl Cárdenas, investigador de la Universidad San Francisco de Quito, contó que analizaron pruebas PCR de seis parientes que estuvieron en relación con el primer caso de la variante en el país. Luego de los análisis a tres de seis muestras se concluyó que hay tres casos más. Es decir que ya suman cuatro casos de este tipo.



“Lo más probable es que las personas con quienes estuvo en contacto el primer caso, que desarrollen síntomas de covid-19, tengan esa misma variante. Los estudios epidemiológicos preliminares dicen que esta variante es 70% más contagiosa”, explicó Cárdenas.



El investigador también indicó que está ya están trabajando en cercos en Cotopaxi, en donde también habría estado el primer infectado.



En esta provincia, nueve personas de una misma familia están bajo vigilancia del Ministerio de Salud en La Maná. Ellos mantuvieron contacto con el primer paciente detectado con la nueva cepa.



“Una vez que se dio la alerta nos activamos con todo el personal del centro de salud. La vigilancia a los pacientes es constante y hasta el momento no presentan síntomas”, indicó Mishell Fuentes, epidemióloga de La Maná.



La especialista agregó que en la tarde de ayer, 12 de enero, tomaron pruebas PCR a esas personas que están en aislamiento preventivo obligatorio.



También se inició una investigación para determinar si tuvieron contacto con más gente durante los festejos de diciembre. “De las versiones de sus familiares que están en aislamiento, el paciente estuvo por unas horas y luego retornó al cantón Valencia”.



El hombre, de 50 años, infectado fue trasladado desde el hospital de Babahoyo al del Seguro Social en Quevedo. Está en condiciones “estables”, según el alcalde de Babahoyo, Carlos German.



Para ayer en la noche estaba previsto el anuncio de nuevas medidas adoptadas por el Municipio de Valencia, mientras que el COE de Quevedo aclaró que no ha emitido aún restricciones de horarios o aforos.



En otros cantones también se refuerzan los controles, como en Salcedo (Cotopaxi). El alcalde Willian Naranjo indicó que decidieron acatar las resoluciones del COE nacional y que en los próximos días se reunirá con la Policía, Ejército y agentes municipales para incrementar los operativos.



En Ambato, las autoridades informaron que las últimas resoluciones se tratarán en la reunión del próximo viernes.



En Cuenca, los exhortos del COE nacional están dentro de la ordenanza que aprobó el Municipio por la pandemia. Además, se mantiene la prohibición de abrir las discotecas, bares y centros nocturnos.



El alcalde Pedro Palacios admitió que la situación sanitaria en Cuenca es compleja, porque las UCI de la red de salud pública están llenas y hay pacientes en lista de espera.



En Manabí, los COE de los 22 cantones no han cambiado las medidas vigentes. Sin embargo, se han preparado reuniones para esta semana para analizar si deben modificar las restricciones.



Los municipios de Manta y Portoviejo también intensificarán los operativos en los lugares donde se han identificado más aglomeraciones: centros comerciales, negocios en el casco urbano, a las afueras de las entidades bancarias y en los mercados.



Hasta ayer, 12 de enero, en Portoviejo, no había cambiado el horario de atención de las playas, pese a que el gremio turístico pidió la ampliación.



Según el COE provincial, el área de cuidados intensivos de los hospitales centinelas de Manta, Portoviejo y Chone están con el 95% de ocupación.



En Santo Domingo no se han tomado nuevas medidas.



La Intendencia de Policía y el Cuerpo de Bomberos anticiparon que no acogerán la recomendación de cerrar los centros de diversión nocturna.



El intendente Wilson Rumiguano aseguró que están controladas las operaciones de los más de 138 establecimientos autorizados para funcionar.



La vigilancia se reforzará igualmente con los pasajeros que ingresen al país por vía aérea, terrestre o marítima, quienes deberán presentar obligatoriamente una prueba PCR negativa, realizada hasta 10 días antes del arribo.



El COE nacional estableció multas de USD 5 000 a 10 000 y la suspensión de tres meses de los permisos de operación a las aerolíneas que incumplan esa disposición. Esta medida entra en vigor desde hoy.