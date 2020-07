¿Están vigentes los salvoconductos en Quito, tras los cambios anunciados por el COE?

LEA TAMBIÉN

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional emitió nuevas resoluciones en 14 provincias del país para frenar los contagios de covid-19, que rigen desde el 23 de julio del 2020.

Un nuevo horario de toque de queda (desde las 21:00 hasta las 05:0) y la prohibición de realizar reuniones sociales de hasta 25 personas rige en las provincias de Pichincha, Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.



Dentro de las nuevas medidas, el COE nacional no se refirió a los salvoconductos que son emitidos por el Ministerio de Gobierno. El pasado 29 de junio del 2020, en un comunicado emitido por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el COE nacional, en sesión permanente del lunes 29 de junio, resolvió que se mantendrá la emisión de salvoconductos de acuerdo con el Protocolo para la emisión y control de salvoconductos.



Ante las dudas de usuarios en redes sociales sobre el documento, la AMT respondió que el funcionamiento de los salvoconductos se mantiene vigente.



¿Qué pasa con los vehículos que circulan en un día que no les corresponde?

El pasado 22 de julio del 2020, Francisco Arauz, director de Fiscalización de la AMT, afirmó en entrevista con Pacha FM que 1 200 fiscalizadores trabajan en los operativos de restricción vehicular en Quito. En estos se verifica que las personas cumplan con las medidas de restricción en la circulación y hagan buen uso de los salvoconductos.



Los agentes constatan que la ciudadanía cumpla con el toque de queda, porte los documentos en regla, no conduzca en estado de embriaguez, etc. Asimismo realizan controles en el espacio público en los que se verifica que personas no se encuentren libando en la vía pública y se sanciona a vehículos mal estacionados.

Según la AMT, durante la emergencia sanitaria se han efectuado 10 242 operativos preventivos, de tránsito y control.



Arauz informó que los vehículos que circulan en un día que no les corresponde son llevados a patios de retención. Los propietarios pueden retirar sus automóviles luego de cinco días y deben pagar una multa equivalente al 50% de un Salario Básico Unificado (SBU).

En la capital, según Arauz, para verificar que los ciudadanos hagan buen uso de los salvoconductos se contrasta la actividad del RUC con la información que consta en el documento.