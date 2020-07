El pasajero debe tomar en cuenta la vigencia de la prueba covid-19 antes de abordar los vuelos nacionales

LEA TAMBIÉN

El Municipio de Guayaquil toma pruebas rápidas gratuitas a los pasajeros que abordan vuelos nacionales en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo para garantizar que cumplan con el requisito de salir de la ciudad de origen con un test negativo para covid-19, una medida que está vigente hasta el 21 de agosto.

En Guayaquil se instalaron carpas de atención médica municipal y una clínica móvil en los parqueos de la Terminal aérea donde se toma las pruebas. En el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito el servicio médico se encuentra también frente a la terminal en el edificio Quito Airport Center, donde funciona un servicio médico privado que toma pruebas rápidas.



“El proceso podría tomar unos 40 minutos hasta tener el resultado”, indicó Luis Galárraga, gerente de comunicación de Quiport, operadora del aeropuerto en Tababela. “Lo ideal es que el pasajero llegue ya al aeropuerto con su prueba lista y no tenga que hacerla en el aeropuerto. En caso de que no la tenga puede ir al servicio médico”.



Esta semana se registraron quejas en Quito de personas que no pudieron embarcar porque se realizaron prueba PCR el viernes y el lunes estas ya no eran válidas. El control y validación está a cargo del Ministerio de Salud Pública (MSP) en los aeropuertos.



En Quiport ratifican que la prueba es de PCR o cuantitativa deberá ser realizada en laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud 72 horas antes a la hora del abordaje. Si se trata de pruebas rápidas deben ser tomadas con 24 horas de anticipación al vuelo.



“La última resolución del COE Nacional del 20 de julio amplía el periodo del requisito hasta el 21 de agosto, no se han dispuesto cambios”, señaló Galárraga.



Ángel Córdova, gerente de Tagsa, concesionaria del Aeropuerto de Guayaquil, sostuvo que lo recomendable es abordar con prueba rápida negativa que sirven para viajar el mismo día y hasta 24 horas después en vuelos de retorno. Las 72 horas previas de la prueba PCR corren desde la hora que registra el resultado, que suele ser el de la toma del test, explicó.



“En Guayaquil el Municipio instaló una clínica móvil en el aeropuerto para facilitar el procedimiento a los viajeros nacionales y tomar pruebas gratis a los que van a viajar”, indicó Córdova.



Los viajeros pueden llegar con la prueba externa de un laboratorio autorizado por el MSP, pero también pueden acercarse con el suficiente tiempo de antelación a las carpas afuera de la terminal donde se encuentra la clínica móvil de la Dirección Municipal de Salud.

En ese caso se recomienda llegar al Aeropuerto de Guayaquil con al menos dos horas de antelación a la hora del vuelo, pues los resultados de las pruebas rápidas se entregan en promedio luego de 15 minutos o después de una media hora, sostuvo el gerente de Tagsa.