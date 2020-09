¿Cómo es la circulación vehicular en Quito desde este 14 de septiembre del 2020 sin estado de excepción?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Este lunes 14 de septiembre del 2020 arranca en el Distrito Metropolitano de Quito el Plan de restricción vehicular ‘Hoy Circula’, que regula el tránsito de vehículos particulares. La medida fue dispuesta por el alcalde Jorge Yunda en la Resolución A-060, que entra en vigencia una vez que ha finalizado el estado de excepción, en medio de la pandemia del covid-19.

Desde este lunes, la circulación vehicular en la ciudad se ceñirá a un esquema de rotación mensual de placas, dependiendo del número en el que finalicen: impares y pares. El Plan ‘Hoy Circula’ implica que Quito no volverá al esquema 'Hoy no Circula' que se aplicó hasta marzo, cuando se declaró el estado de excepción en Ecuador.



En lo que resta del mes de septiembre del 2020, el Plan establece que los vehículos cuyas placas finalizan en dígitos impares (1, 3, 5, 7 y 9) pueden circular los días lunes, miércoles y viernes. En tanto, los automotores con placas que terminan en números pares y cero (2, 4, 6, 8 y 0) podrán hacerlo los martes, jueves y sábado.



A diferencia de las medidas impuestas bajo el estado de excepción-, los domingos podrán movilizarse todos los vehículos, sin distinción de placas, con el Plan ‘Hoy Circula’. Asimismo, no hay restricción de horario, porque desde este lunes ya no se aplica toque de queda.





Rotación por meses del Plan ‘Hoy Circula’



En octubre, el panorama de circulación vehicular en Quito será diferente. Al ser este el décimo mes del año (un mes par, según lo expuesto por el Municipio) los días en los que puedan desplazarse los automóviles se invertirán respecto a septiembre.



Es decir, a partir del 1 de octubre del 2020, los días lunes, miércoles y viernes podrán transitar los automóviles con placas terminadas en dígito par (2, 4, 6, 8 y 0), mientras que los vehículos con placa impar (1, 3, 5, 7 y 9) podrán hacerlo los martes jueves y sábado.



Lo único que no cambia en el plan es la autorización de libre tránsito los domingos, sin importar el mes. La medida también aplica para los feriados nacionales (Independencia de Guayaquil, Día de los Difuntos, Independencia de Cuenca, Navidad) y locales (Fundación de Quito)



El mes de noviembre tendrá el mismo esquema de circulación de septiembre, mientras que en diciembre la circulación se mantendrá igual que en octubre, de acuerdo con el Plan ‘Hoy Circula’.





Sanciones por incumplimiento del ‘Hoy Circula’

En la Resolución A-060, que establece la implementación de la medida ‘Hoy Circula’, se señala que quienes incumplan las nuevas restricciones serán sancionados con una multa equivalente al 50% de un Salario Básico Unificado (SBU); es decir USD 200. Así como el retiro y la retención del vehículo.





El transporte público volverá a funcionar los domingos



Desde el domingo 20 de septiembre del 2020, el sistema de transporte público de la capital volverá a operar los domingos.

En la capital, los buses operarán desde este lunes con un aforo del 50% y podrán utilizar el 40% de la flota.





Sanciones por aglomeraciones en los buses



Guarderas señaló que se resolvió imponer sanciones para las aglomeraciones en los buses. Las multas pueden alcanzar hasta cuatro SBU (USD 1 600).