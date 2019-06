Vigencia del Bachillerato General Unificado se revisa, dijo Ministro de Educación

LEA TAMBIÉN

La vuelta a las especializaciones en el bachillerato no se descarta, como parte de una reforma educativa integral, señaló el ministro de Educación, Milton Luna, luego de la develación de la placa colocada este viernes, 21 de junio del 2019, en el Colegio Mejía, como un homenaje a Edison Cosíos.

Luna dijo que el Bachillerato General Unificado (BGU) tuvo “enormes fallas” de concepto y de operación y aplicación. Una de las fundamentales –aseguró el ministro– fue que las instituciones no estuvieron preparadas para ese masivo proceso que se desarrolló y “el impacto a la larga fue negativo”.



Por ese motivo, según el ministro, al momento se discute qué tipo de bachillerato requiere el país con diversos sectores. “Estamos profundizando una evaluación de ese bachillerato y con seguridad tendremos un planteamiento para el segundo debate, que tiene que llevarse en pocas semanas para la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)”.



El ministro Luna indicó que, entre las posibilidades que se revisan, no se descarta la vuelta a las especializaciones. Asegura que la prioridad es que no se vuelvan a repetir errores. “Si sale la norma, el sistema tendrá que prepararse para eso, porque una ley aplicada inmediatamente conduce a errores”.

La placa en homenaje a Edison Cosíos se develó este viernes 21 de junio en el Colegio Mejía. Foto: EL COMERCIO.



Además, Luna señaló que como parte de la reforma educativa se trabaja también en la reapertura de escuelas unidocentes y bidocentes y en la preparación de docentes multigrado.



El Bachillerato General Unificado se aplica desde el año lectivo 2011- 2012 en Ecuador. El cambio se produjo porque se consideró que el bachillerato por especialidades exigía una decisión temprana para alumnos de 14 y 15 años sobre su futuro profesional. Debían escoger estudiar Químico Biólogo, Físico Matemático o Ciencias Sociales.



Para especialistas en educación, como Juan Páez, regresar al bachillerato por especializaciones sería un retroceso. "Empezó a funcionar en los años setenta. Y generó deserción o cambio de carreras en la universidad". El BGU está organizado por áreas del conocimiento, en un tronco común. En el anterior, por ejemplo, quien estudiaba Sociales no veía Química ni Biología. Y los que seguían Química no estudiaban