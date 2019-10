Familias de vietnamitas esperan resultados de los test de ADN en caso de camión con 39 cadáveres

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Varias familias vietnamitas temían que alguno de sus parientes estuviera entre los 39 muertos que fueron encontrados esta semana en el remolque frigorífico de un camión cerca de Londres, por lo que Hanói decidió tomar muestras de ADN para hacer las pruebas.

Según medios locales, 24 de las 39 víctimas, halladas el miércoles en una zona industrial al este de Londres, podrían ser vietnamitas, una cifra que las autoridades no confirmaron de momento.



“Empezamos a recabar muestras sanguíneas y pelo entre las familias de las supuestas víctimas”, declaró a la AFP una fuente de seguridad vietnamita, que pidió el anonimato.



Los familiares de un hombre desaparecido confirmaron a la AFP que le habían tomado muestras el domingo 27 de octubre del 2019.



Por su parte, las autoridades británicas enviaron a Hanói varios elementos para facilitar la identificación de las víctimas.



Trata de seres humanos



El domingo se celebró una misa católica en Phu Xuan, una pequeña localidad de la provincia de Nghe An, en el centro del país, punto de partida de muchos emigrantes a Europa occidental.



En un primer momento, la policía británica creía que los 31 hombres y 8 mujeres encontrados en el camión eran chinos. Pero varias familias de la provincia de Nghe An se manifestaron y explicaron que familiares suyos habían emigrado de forma ilegal al Reino Unido, y que no tenían noticias de ellos desde hacía días.



En el Reino Unido, el conductor del camión fue acusado de homicidios involuntarios, trata de seres humanos, ayuda a la inmigración ilegal y blanqueo de dinero, según la policía británica. Este lunes debía comparecer ante la justicia.



Otro norirlandés fue detenido en Dublín el sábado, mientras que otros tres detenidos en relación con el caso obtuvieron la libertad bajo fianza, informó el domingo la policía.



Al menos dos familias vietnamitas afirmaron temer que sus hijos, que llevaban pasaportes chinos, hubieran muerto en el camión.



Nguyen Dinh Gia, padre de un joven vietnamita de 20 años, declaró el sábado a la AFP que había recibido una llamada hacía unos días en el que alguien le explicaba que su hijo había muerto cuando iba de camino al Reino Unido.



“Me desmayé al oír eso. Parece que mi hijo estaba en ese camión que tuvo el accidente, todos murieron”, dijo Nguyen.



Según Nguyen Dinh Gia, su hijo le había dicho hace dos semanas que viajaría al Reino Unido desde París, donde vivía desde 2018.



'A punto de morir'



El hermano de Pham Thi Tra, una vietnamita de 26 años, contó el sábado a la AFP que la joven envió un mensaje por teléfono a su madre en el que le decía que no podía “ respirar más ” y que estaba “ a punto de morir ” .



Las dos familias son de Ha Tinh, una región pobre del centro de Vietnam de donde parten muchos migrantes que buscan ganar dinero rápidamente.



Muchos pasan por Rusia o por China con documentos falsos y este viaje puede costarles hasta el equivalente de 36 000 euros (casi USD 40 000).



Una asociación de vietnamitas residentes en el Reino Unido, VietHome, recibió fotos de una veintena de vietnamitas desaparecidos desde que el camión fue encontrado y mensajes sobre la desaparición de personas de entre 15 y 45 años.



El remolque con los migrantes llegó por ferry al puerto de Purfleet, en el estuario del Támesis, procedente de Zeebruges (Bélgica) una hora antes de que la policía llegara al lugar, alertada por los servicios de rescate.