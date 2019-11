Videos registran masivo ingreso de ciudadanos venezolanos a Colombia para hacer compras por Black Friday

LEA TAMBIÉN

El último viernes de noviembre es el día en que los ciudadanos del mundo le dan la bienvenida a las compras navideñas, aprovechando ofertas especiales que los diferentes comercios proponen en sus productos. El día de descuentos se conoce como Black Friday (Viernes negro), una tradición que logró extenderse por Latinoamérica y a la cual los ciudadanos venezolanos no son ajenos.

Debido a esta fecha de descuentos especiales, la frontera entre la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) y Venezuela ha registrado una gran afluencia de viajeros venezolanos ingresando a Colombia para realizar sus compras.

#EnVideo | Miles de migrantes venezolanos cruzaron este viernes la frontera para entrar a Cúcuta y comprar diferentes productos en el marco del #BlackFridaycolombia https://t.co/u9ndKw1p4u pic.twitter.com/iRf3XQ749n — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) November 29, 2019



Mauricio Franco, secretario de Seguridad de Cúcuta, indicó este viernes 29 de noviembre del 2019 que “ayer (jueves) el paso subió a 64%, nosotros hablamos de un promedio de 45%, pero podemos hablar de que ayer pasaron unas 20 mil personas más. Hoy (viernes) en horas de la mañana, hacia las 10:00, iban 41 mil”, dijo el funcionario.

Cierta tensión se vive a esta hora en la avenida Venezuela, en San Antonio del Táchira, ante el gran flujo de venezolanos que intenta ingresar a Colombia hoy viernes, día en el que se tiene previsto llamativos descuentos en el comercio por el Black Friday. pic.twitter.com/e3UuntAW1i — Diario La Nación (@lanacionweb) November 29, 2019



Ante esta atípica afluencia de ciudadanos del vecino país, la Alcaldía de Cúcuta, en coordinación con la Policía Metropolitana, habilitaron los parques Santander y 300 Años, lugares a los que los ciudadanos venezolanos acudieron debido a que “el sector hotelero registró un lleno en lo que corresponde a hoteles de mediana categoría, registraban un 100%”, señaló el Secretario.

Vean como está el centro comercial Oiti en Cúcuta lleno de venezolanos. #ViernesNegro vía @NTN24 pic.twitter.com/4WGm9jpGuZ — Radio Caracas Radio (@RCR750) November 29, 2019



Allí durmieron aquellas personas que no pudieron conseguir hotel, a lo que la Policía hizo presencia en ambos lugares, de manera que pudieran garantizar su seguridad. En cuanto al parque 300 Años, el Secretario resaltó que “tiene un parqueadero subterráneo, para que allí pudieran ir las personas por si llovía, no se mojaran”.



En esta fecha de Viernes negro, los comercios empezaron a abrir sus establecimientos a las 6:00 am, sin embargo, las autoridades ya se encontraban preparadas para atender la entrada masiva de ciudadanos venezolanos.



De acuerdo con Franco, “a comienzos de la semana ya se había coordinado con Policía Metropolitana el tener el centro y los centros comerciales totalmente resguardados, como en efecto se tiene ahorita. Tenemos también policía de civil por las calles, para detectar cualquier situación”, destacando que en lo que va del día, todo ha transcurrido en calma.



Se espera que el sábado 30 de noviembre el paso de ciudadanos venezolanos por Cúcuta regrese al promedio normal.