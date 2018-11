Guillermo Lasso y Vargas Llosa hablan sobre la Ley de Comunicación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La necesidad de derogar la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) fue uno de los temas que abordó Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura , en su visita a Guayaquil. Guillermo Lasso, líder del movimiento Creo, compartió este martes, 13 de noviembre del 2018, un video en el que se observa a Vargas Llosa referirse a la normativa.

En el video, el autor de obras trascendentales como La Fiesta del Chivo y Conversación en la Catedral, da cuenta que en el diálogo que mantuvo con el presidente Lenín Moreno el mandatario le indicó que constitucionalmente no se puede abolir la Ley.



“La hemos desmontado, no se aplica, hemos quitado todas las posibilidades de represión, de censura que la Ley establecía. Eso fue más o menos lo que me dijo el presidente”, comentó el peruano, sentado en el asiento delantero de un vehículo conducido por Guillermo Lasso.

De inmediato, el excandidato presidencial añade que la Constitución “exige se exista una Ley de Comunicación, pero no dictamina el texto de la Ley”. Puede ser derogada y sustituida por otra, sostiene Lasso.

Le conté a Mario Vargas Llosa que @CREOEcuador, a través de su asambleísta, @LouxC, presentó el proyecto de “Ley de Libertad de Expresión” para que se derogue la actual LOC represiva y sea sustituida por una ley que promueva y defienda la libertad de expresión. pic.twitter.com/IEkOogQztr — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) 13 de noviembre de 2018

El político recordó que en junio del 2017 la asambleísta Lourdes Cuesta, de la bancada de Creo, presentó en la Legislatura un proyecto de Libertad de Expresión “para que se derogue la actual LOC represiva y sea sustituida por una ley que promueva y defienda la libertad de expresión”.



Lasso comparó la vigencia de la actual Ley de Comunicación, con un arma de fuego. “Ciertamente Moreno da señales de no aplicar la Ley. Pero es como alguien que dice ven a conversar conmigo y tiene una pistola encima de la mesa. Te dice no voy a usar la pistola, pero siempre se la puede usar. O si se queda la pistola ahí, llega cualquier otro correísta y la usa”.