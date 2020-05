Video de secuestro exprés se viralizó en redes sociales; Policía dice que no es en Ecuador

LEA TAMBIÉN

El video de un aparente secuestro exprés circula entre los usuarios de redes sociales del Ecuador. A las 13:35 de este viernes 29 de mayo del 2020 las imágenes llegaron al grupo de WhatsApp de vecinos del Pasaje 4 de Turubamba, en el sur de Quito. El mensaje era de alerta ante la inseguridad que se ha incrementado en la ciudad en los últimos días.

En las imágenes se observa a una mujer en el parqueadero de algún supermercado mientras guarda las compras en su vehículo. Dos hombres con mascarillas le acechan. En un descuido de la mujer, uno de los hombres se embarca en la parte posterior del auto, mientras ella se subía en el lugar del conductor.



Segundos después, un segundo hombre se sube al vehículo por la puerta del conductor, el carro arranca y sale del parqueadero.

.#ATENCION| @PoliciaEcuador @MinGobiernoEc circula en redes sociales este video de un presunto asalto y secuestro en un supermercado de #Quito donde la víctima es una dama. #DelincuenciaEc #Ecuador pic.twitter.com/bTDslJHyzW — Holguer Guerrero EC (@HolguerEC) May 29, 2020



El video de un minuto y 59 segundos, captados por las cámaras de seguridad, circula además de WhatsApp en otras redes sociales como Twitter y Facebook causando temor entre los usuarios ya que se decía que había sucedido en Quito. Las imágenes no tienen fecha y tampoco se especifica el lugar donde se registró el hecho.



La Policía Nacional señaló en su cuenta de Twitter que las imágenes del video no fueron captadas en la capital de los ecuatorianos, "son falsas", según la Institución el hecho sucedió en otro país.



La ministra de Gobierno, María Paula Romo, publicó en la misma red social que el video “se compartió originalmente en Brasil, no se trata de imágenes de Ecuador”.