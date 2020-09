'Díganle a mi mamá que la amo'; sale a la luz video de policías disparando a adolescente con autismo en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las imágenes de los disparos que recibió un adolescente de 13 años que padece autismo por parte de la Policía luego de que su madre llamara a las autoridades para pedir ayuda para internar a su hijo en un centro para tratar su salud mental fueron liberadas el lunes 21 de septiembre del 2020.

Los hechos tuvieron lugar en Salt Lake City (Utah) el pasado 4 de septiembre. Los videos, captados por las cámaras corporales de los agentes, muestran a los policías persiguiendo al menor de edad por un callejón y pidiéndole a gritos que se acueste en el piso.



El adolescente, muestran las imágenes, colapsa luego de que se escuchan 11 disparos. Sobrevivió, pero permanece hospitalizado pues sufrió rupturas de huesos y perforaciones en sus órganos, de acuerdo con declaraciones del abogado de la familia citadas por el medio británico The Guardian.

"No me siento bien. Díganle a mi mamá que la amo", se escucha decir al menor de edad en el video tras recibir los disparos.



La madre del menor, Golda Barton, "le había advertido a la policía que su hijo había dicho más temprano que tenía un arma y había amenazado con disparar al compañero de trabajo de su madre y romper vidrios en la casa", muestra el video. Sin embargo, la mujer les dijo a los oficiales que pensaba que se trataba de una pistola de bibis o de aire.



"No había indicadores de que estaba armado" y no fue por ello que la madre llamó a las autoridades. Su fin era internar a su hijo para ayudarlo con problemas de salud mental.

Video: YouTube, cuenta: abc4utah

No obstante, los policías indicaron que debían proceder como si el adolescente tuviera acceso a un arma real. Según la madre, el menor de edad se vio alterado por la presencia de la Policía.



Uno de los videos muestra a los policías debatiendo sobre si deben acercarse al menor. Ninguno de los clips publicados muestran que el adolescente tenía en su poder un arma, hecho que tampoco está mencionado en el reporte policial.



El incidente entre los oficiales y el menor de edad ha avivado la polémica sobre cómo la Policía lidia con personas que tienen trastornos de salud mental. Esto mientras en EE.UU. hay llamados para reformar a la Policía, acusada de racismo y brutalidad.



El video, explica The Guardian, se hizo público bajo una ordenanza de Salt Lake City que exige que videos de tiroteos en los que se vea involucrada la Policía sean publicados en 10 días laborales tras los hechos.

Una investigación independiente sobre lo sucedido está en curso.