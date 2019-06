Video registra el flujo de lava que descendió por el volcán Sangay, en Morona Santiago

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las cámaras del ECU 911 captaron que un flujo de lava descendió por el volcán Sangay, ubicado en la provincia amazónica de Morona Santiago, a las 19:36 del jueves 6 de junio del 2019.

Según informó el Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional, el fenómeno se registró desde las 18:54 del jueves. "El flujo de lava descendió por el flanco sur-oriental y está acompañado de rodar de bloques".



En el video difundido a través de redes sociales del Geofísico, se observa la silueta del volcán en la oscuridad. En sus costados, un flujo de lava desciende y marcan líneas de distinto grosor con un color blanco incandescente.

#IGAlInstante VOLCAN SANGAY No. 002

En las imágenes enviadas por el ECU 911, desde las 18:54 se observa un flujo de lava que desciende por el flanco Sur-Oriental, el mismoo que está acompañado de rodar de bloques. pic.twitter.com/6qnxYaCzjM — Instituto Geofísico (@IGecuador) 7 de junio de 2019

Hasta las 08:50 de este jueves, el Geofísico no refirió sobre la distancia que alcanzó el descenso del magma, ni sobre la situación que registró el Sangay en las primeras horas de este día. No se ha reportado sobre la caída de ceniza en poblados cercanos, tras la salida del material volcánico.



El pasado 21 de mayo del 2019, el IG informó que el volcán Sangay presentó una actividad explosiva, con emisiones de ceniza y flujos de lava. En ese entonces, la entidad que monitorea los volcanes en el Ecuador dijo que no se puede descartar un cambio en el comportamiento del coloso.

El Sangay es el último volcán del sur del Ecuador, en Morona Santiago, y forma parte de la Cordillera Real. Según el Instituto Geofísico, es uno de los volcanes más activos del país y se mantiene en actividad desde 1628. Tiene tres cráteres alineados en la cumbre.