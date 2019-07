Un video circula sobre incidentes en cárcel de Guayaquil; autoridades dicen que hay normalidad

LEA TAMBIÉN

Un video de privados de libertad que prenden fuego en una celda circula en redes sociales la noche de este jueves 4 de julio del 2019. En las imágenes se observa a hombres con camisetas naranjas que caminan fuera de un pabellón y se escucha que se quejan por la restricción de visitas.

Según Patricio Vásquez, dirigente de la Asociación Nacional de exprivados de libertad Nelson Mandela, los hechos ocurrieron la tarde de este jueves en la Cárcel Regional de Guayaquil. Dijo que los reos, quemaron una celda en el pabellón de mediana seguridad, rompieron candados y cámaras de seguridad.



“Hay cierto descontrol en las cárceles. No hay un liderazgo y caen provocaciones”. Señala que esto ocurre por la falta de respuestas de las autoridades, ya que desde ayer anunciaron una huelga de hambre de 48 horas para pedir correctivos en los centros del país.



El coronel Orlando Jácome, subdirector técnico de Rehabilitación, dijo a este Diario que no había visto el video y que habría que confirmar si era actual o no. “En la regional todo está tranquilo. No hay ninguna novedad”.



Mencionó que ayer los reos no habían querido recibir desayuno y almuerzo porque demandaban ser escuchados, pero la merienda fue normal y hoy se alimentaron normalmente. Según Jácome la reprogramación de visitas ha sido mal interpretada por los ppl. Esto se está realizando de acuerdo a la reclasificación de presos, que se anunció en días pasados, según los niveles de peligrosidad.



En tanto, durante la mañana en los exteriores de las dos cárceles de Guayaquil hubo normalidad en el ingreso de las visitas. Varios ciudadanos afirmaron que no hubo una huelga de hambre como se había anunciado ayer miércoles.



"Mi hermano comió en la mañana y el almuerzo, no hubo mayor problema", dijo María P., quien visitó a su hermano en el pabellón 5 de la Penitenciaría.



Segundo B., también había llegado para visitar a un hijo en el pabellón 3. Él dijo que acudió este día a ver a su vástago por temor a que se cumpla el rumor de huelga de hambre. "Gracias a Dios él está bien y no pasa a mayores".



En tanto a las 18:20 de este jueves, el Servicio de Rehabilitación Social difundió un comunicado en el que señala que las actividades en la cárcel de Sucumbíos son normales, tras los incidentes registrados ayer, miércoles 3 de julio del 2019. Se informó de que hubo disturbios ocasionados por un grupo de personas privadas de libertad porque reclamaban restituir las visitas y que se activó un contingente policial.