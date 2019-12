Video registra incidente entre agentes de tránsito de Guayaquil y policías que circulaban en vehículo sin placas

LEA TAMBIÉN

El gerente General de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil (ATM), Andrés Roche, publicó un video en su cuenta Twitter este viernes 13 de diciembre del 2019, en donde se registra un incidente entre policías y miembros de la entidad municipal. Los uniformados increpan a los agentes por retener el vehículo en el que se trasladaban, por circular sin placas.

En la plataforma, Roche escribió: "¡La ley es para todos! respaldando el procedimiento de los agentes de tránsito. Toda persona que maneje un vehículo adquiere responsabilidades y por lo tanto está en la obligación de cumplirlas. Nuestros agentes actuaron en el marco de la Ley ante este caso donde miembros de la Policía Nacional circulaban en un vehículo sin placas".



En el video que circula en redes sociales, como Facebook y Twitter, aparecen dos policías y dos agentes de la ATM, también se escucha la voz de una funcionaria de tránsito.

En el clip, un uniformado de la Policía Nacional pregunta: "¿Quién está tomando procedimiento?" y el agente de la Autoridad de Tránsito le responde: "Se está tomando el respectivo procedimiento".

El policía increpa al agente de tránsito, luego el uniformado municipal le responde: "Como dice la Ley, el vehículo está circulando sin placas, se detuvo la marcha, se le está realizando la respectiva citación".



Ante ello, el gendarme responde: "La Ley dice que no se puede ser juzgado dos veces por la misma citación. Si usted me está poniendo la citación por la placa, ya está puesta la placa, está puesta la citación y ¿por qué se me va a llevar el vehículo?".



Luego, en la grabación aparecen otros dos policías y una mujer, quien entrega un documento al agente policial que reclama.



La Policía Nacional reaccionó ante la difusión del video. La Institución emitió un comunicado en Twitter, en el que dijo que investigará a los gendarmes que aparecen en la grabación e increpan a los agentes de tránsito en Guayaquil.



En el comunicado, la Institución dijo: "Ante la difusión de un video que circula en redes sociales, donde se observa a servidores policiales, en una acción que podría denotar una obstaculización del trabajo que realizaban los agentes Municipales de Tránsito de Guayaquil, informamos lo siguiente:



La Policía Nacional realizará las investigaciones internas para establecer las circunstancias en las que se dieron estos acontecimientos y tomar acciones legales correspondientes.



La Institución Guardiana del orden, actuará con total transparencia en cualquier tipo de acción que realicen sus integrantes".

COMUNICADO OFICIAL || Ante video que circula en redes sociales, sobre un procedimiento con agentes de @ATMGuayaquil, nuestra Institución informa 👇 pic.twitter.com/HkSKz5RM6e — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) December 13, 2019



La ordenanza municipal aprobada en octubre del 2017 en Guayaquil establece que aquellos conductores que circulen con sus vehículos (moto, carro, tricimoto, entre otros) sin placas de identificación, anterior o posterior, serán sancionados con una multa de un salario básico (USD 394).



En caso de que los vehículos tengan las placas ocultas o no sean legibles, los automotores son retenidos durante 7 días.



Los usuarios de redes sociales también reaccionaron por la difusión de las imágenes. Distintas personas escribieron mensajes en donde notificaron a la AMT sobre otras infracciones en la urbe porteña.