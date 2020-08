Guillermo Lasso es tendencia en Twitter tras publicación de un video

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El precandidato presidencial Guillermo Lasso se convirtió en tendencia en Twitter, una vez que apareció un video en el que se refiere en duros términos otros posibles contenedores en la carrera electoral de 2021.

“El que sale en un video que circula soy yo, lo dicho es dicho por mí. Pero, la producción no es responsabilidad de mi equipo”, dijo en un comunicado enviado hoy, jueves 6 de agosto del 2020. A las 08:30 de hoy, Lasso era la primera tendencia en Twitter con 6 881 tweets.



“Me ratifico en lo dicho: estamos ante una situación política, institucional y económica que demanda responsabilidad de todos, ya no es tiempo de experimentar o por desinterés votar por quién se ha adjudicado para sí mismo la frase “ya que ch...”. Hay que votar por una persona preparada y con experiencia para asumir el desafío de enderezar el rumbo de nuestro Ecuador.

El video al que se hace mención es un extracto de una reunión de Lasso con simpatizantes de Loja. Allí señala que los electores deben ser responsables con el futuro del país. La cita cita se realizó a través de Zoom el martes 4 de agosto, según su equipo de Comunicación y se difundió en redes sociales la noche del miércoles.



“No podemos tener un presidente que haya nacido de las entrañas del correísmo”, afirmó. En el video se usaron imágenes de la legisladora Marcela Aguiñaga junto al expresidente Rafael Correa. Ella suena como potencial postulante en la Revolución Ciudadana.



“Ni peor otro que nazca de las entrañas del morenismo”, siguió Lasso. En ese instante se observa una imagen del presidente Lenín Moreno junto al exvicepresidente Otto Sonnenholzner.



Entre el minuto 16 y 42, el diálogo lo centra para criticar una posible votación a favor del empresario bananero, Álvaro Noboa.



“Y tampoco podemos decir, con todo el respeto a las damas, vota por Álvaro, ya que chu..., no, no señor, así no se actúa con el futuro de los hijos y el futuro de los nietos. El voto tiene que ser responsable, nadie le entrega el futuro de su vida al ya que ch...”.



Eduardo Bonilla, director de comunicación de Lasso, explicó que la declaración se dio en el contexto de una reunión organizada por el movimiento con sectores productivos de Loja, la tarde del 4 de agosto. Ahí se realizaron algunas ponencias sobre las necesidades de esa provincia de la sierra sur y el futuro del Ecuador.

“A lo que Guillermo Lasso presentó con la frontalidad y autenticidad que lo caracteriza sus propuestas para salvar los empleos, la economía y al Ecuador y también una visión sobre la importancia de mirar con seriedad el próximo proceso electoral. No fue un video planificado, sino un video espontáneo de uno de los asistentes que decidió grabar y compartir el mensaje”, aseguró Eduardo Bonilla, director de comunicación de Creo.