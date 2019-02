El video de jóvenes que comen basura en Venezuela enfadó a Maduro y ordenó detener a periodista que lo mostró

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Nicolás Maduro suspendió de manera repentina una entrevista que iba a mantener con el reconocido periodista de Univisión, Jorge Ramos, el lunes 25 de febrero del 2019. Según otro reportero de esa cadena televisiva, Enrique Acevedo, un video habría enfadado al gobernante chavista y provocó que miembros de las fuerzas de seguridad lo retuvieran por tres horas en el Palacio Presidencial de Caracas, en Venezuela.

El clip muestra a tres hombres que recogen desperdicios de un vehículo recolector de basura para comer. Ante las preguntas del periodista uno de ellos responde: "Tenemos hambre. Hay que cambiar de Presidente, porque no podemos seguir así (...) No podemos más seguir comiendo de la basura. Un sueldo no alcanza para nada (...) Como de la basura, de la basura, primera vez en mi vida (...) Presidente me disculpa pero usted como presidente no sirve", dice el ciudadano identificado como Jesús en el video compartido por Acevedo en su cuenta en Twitter.

Estas son las imágenes que ⁦@jorgeramosnews⁩ le mostró a Nicolás Maduro y que provocaron que Maduro se levantara de la entrevista,⁩ que retuvieran al equipo de Univision y que confiscaran su trabajo. Esto es lo que Maduro no quiere que vea el mundo. pic.twitter.com/UfSZ3lr5Jm — Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) 26 de febrero de 2019



Las imágenes las habría expuesto Ramos a Maduro durante la entrevista, e hizo que el gobernante se molestara por las preguntas que le hizo y los videos, por lo cual el diálogo con la prensa se suspendió. Minutos después, el grupo periodístico, formado por seis personas, fue trasladado a una habitación oscura en donde retuvieron sus equipos, denunciaron los trabajadores de Univisión.



Al salir de allí, el equipo de Univisión, fue escoltado por el Servicio de Inteligencia hasta el hotel donde se hospedaba y será deportado a primera hora de la mañana de este martes 26 de febrero, dijo el Sindicato de Prensa venezolano.

El material de la entrevista de Ramos fue confiscado por el Gobierno, dijo el propio periodista en unas declaraciones a la cadena hispana tras salir del Palacio Presidencial.



Tras la retención del equipo de Univisión, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, dijo que el Gobierno de Maduro no se presta para "shows baratos".