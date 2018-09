Video de 2016 muestra a dirigentes de Google lamentando la victoria de Trump

LEA TAMBIÉN

El sitio de extrema derecha estadounidense Breitbart difundió el miércoles 12 de septiembre del 2018 un video interno de Google en el que se ve a varios dirigentes del gigante informático y a algunos de sus empleados lamentar el triunfo del republicano Donald Trump en las elecciones de 2016.

Esta publicación tiene lugar en momentos en que el presidente y parlamentarios republicanos acusan a Google, Facebook y Twitter de censurar las voces republicanas en sus redes y favorecer las opiniones progresistas.



En este video de más de una hora se puede leer sobre una pantalla gigante situada en lo alto de un estrado el acrónimo TGIF ("Thank God it's Friday", término que designa las reuniones semanales entre dirección y asalariados de Google) y la mención “noviembre de 2016”, mes de la elección de Trump a la Casa Blanca.



Sergei Brin, cofundador de Google y actual presidente de su casa madre, Alphabet, aparece hablando al micrófono y diciendo: “sé que este no es probablemente el 'TGIF' más feliz que hayamos tenido”.



“Mucha gente aquí está contrariada y triste por esta elección”, agrega. “Encuentro que esta elección es profundamente hiriente” y “contraria a muchos de los valores” de Google.



La directora financiera de la compañía, Ruth Porat, es mostrada al borde del llanto, mientras Eileen Naughton, responsable de recursos humanos, dice que el grupo será vigilante en temas relacionados con la inmigración, al tiempo que llama a sus empleados a ser “tolerantes” con sus colegas conservadores.



“Nada de lo que se dijo en esta reunión, o en ninguna otra permite pensar que la manera en que concebimos o administramos nuestros productos se vea bajo influencia política alguna”, señaló Google en un correo electrónico dirigido a la AFP en el que precisó también que las opiniones vertidas en esa ocasión son “personales”.



Breitbart fue dirigido por Steve Bannon, exasesor de Donald Trump.