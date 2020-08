Video que muestra montones de dinero aviva escándalo en México ligado a exjefe Pemex

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un video que muestra montones de dinero en efectivo que al parecer son entregados a dos exfuncionarios del Senado mexicano se volvió popular en medios locales y redes sociales el lunes 17 de agosto del 2020, alimentando un escándalo de corrupción ligado al exjefe de la petrolera Pemex, Emilio Lozoya.

Quien fuera director de la compañía estatal entre 2012 y 2016 ha vinculado al expresidente Enrique Peña en la trama de corrupción de Odebrecht en el país, y lo acusó de ordenarle pagar millonarios sobornos a políticos locales para hacer avanzar reformas estructurales.



Lozoya, quien fue extraditado desde España el mes pasado para enfrentar acusaciones de corrupción en México, ha admitido además que recibió dinero del conglomerado brasileño para apoyar la campaña presidencial de Peña en 2012, según afirmaciones del fiscal general mexicano.



En el video se muestran pesadas bolsas de plástico repletas de fajos de dinero en efectivo que aparentemente son entregados a dos exfuncionarios de la Cámara Alta vinculados con el derechista y opositor Partido Acción Nacional (PAN), agrupación que en general apoyó las reformas importantes de Peña.



La fuente del video no está clara, al igual que la fecha y el lugar en que se grabó.



Uno de los exfuncionarios fue identificado como Guillermo Gutiérrez, quien fue despedido la tarde del lunes por el gobernador del estado Querétaro, del PAN, como su secretario privado, tras conocerse el video.



El otro, Rafael Caraveo, exsecretario técnico de una comisión senatorial, recurrió a Twitter para negar que el dinero en el video fuera un soborno, pero no ofreció más explicaciones.



El video fue publicado en una página de YouTube creada el domingo con el nombre del hermano de Lozoya, Juan Jesús. Pero una firma de relaciones públicas que representa a Emilio Lozoya dijo en un comunicado que el hermano de su cliente no tiene una cuenta en YouTube y que se presentaría una denuncia penal por apropiarse de su identidad.



Si bien el juicio contra Lozoya podría salpicar a importantes funcionarios de la administración de Peña, también daría un espaldarazo al mandatario, Andrés Manuel López Obrador, quien asumió en 2018 con la promesa de acabar con la corrupción enquistada en el país.