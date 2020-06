Video por el cumpleaños del Gobernador del Guayas genera críticas; área de Comunicación dice que no se usaron recursos públicos

LEA TAMBIÉN

Un video difundido por la Gobernación del Guayas ha generado críticas en las redes sociales. En la grabación, los empleados de la entidad, con mascarillas y globos de colores, cantan el cumpleaños feliz al gobernador Pedro Pablo Duart.

Además, se observa que el personal está en las oficinas y en el Salón Libertador Bolívar, que suele usarse para actos oficiales de las autoridades.



El video se publicó este sábado 6 de junio de 2020, a través de la cuenta institucional de la Gobernación del Guayas en la red social Twitter. Dura 38 segundos y los empleados cantan ‘cumpleaños Pedro Pablo’, en español e inglés, pero no aparece la autoridad provincial.



La Unidad de Comunicación de la entidad dijo a este Diario que fue un saludo sorpresa por el día de su cumpleaños, que fue este sábado, y “no se ha hecho ninguna celebración y ni siquiera aparece el gobernador”.

​



Además, que se cumplieron todas las normas de bioseguridad que exigen los protocolos por la pandemia de covid-19.



Según la entidad, la grabación se realizó el jueves 4 de junio en diferentes momentos, cumpliendo el distanciamiento social en varios espacios del edificio de la Gobernación, ubicada en la av. Malecón Simón Bolívar. Sobre las imágenes en el salón, señalan que se aprovechó para hacer el video porque se encontraban en una reunión de trabajo.



La Dirección de Comunicación reconoce que “sí fue un error haber usado la cuenta institucional”. Pero informó que no se han empleado recursos públicos en la producción del video, si no que fue editado a través de una aplicación tecnológica.



“El gobernador no se va a pronunciar porque hay temas más importantes. No se han usado recursos públicos”, añade.