El video de un candidato presidencial de Argentina que se hace viral y otras anécdotas que dejan las primarias

La jornada de elecciones primarias dejó este domingo 11 de agosto del 2019 en Argentina múltiples anécdotas, que van desde gobernadores que se dejaron el documento nacional de identidad en casa a precandidatos presidenciales bailando, paseando a su mascota y otros referentes acompañando a sus hijos a votar por primera vez.

1. Gobernadores provinciales que dejaron el DNI en casa



El gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, presidente de la oficialista Unión Cívica Radical, dejó a todos con la boca abierta cuando al momento de emitir su voto se dio cuenta de que no tenía el DNI, por lo que pidió a su hijo que fuera a por él a casa. Finalmente, el ansiado documento estaba "en la mesa de luz", según dijo a la prensa una vez que lo recuperó pudo, por fin, sufragar.



Por otro lado, una precandidata a diputada por el oficialista Juntos por el Cambio denunció que el gobernador peronista de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, también se presentó a votar sin el DNI correcto y agredió a una fiscal de mesa que no le permitía sufragar.



"Son las chicanas (enredos) de los pueblos. Es una chica que la conozco de muy chica pero está en un espacio diferente y seguramente quiere hacerse valer. Son cosas que ocurren. El voto ya está adentro", señaló Insfran.



2. Hijos de políticos que votan por primera vez



Este domingo soleado, casi de primavera en Buenos Aires, varios líderes acompañaron a sus hijos para que votaran por primera vez. En Argentina, los jóvenes de 16 a 18 años pueden sufragar, aunque de forma opcional.



La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal -que opta a la reelección-, acudió con María José, su hija menor, después de que en las legislativas de 2017 ya se estrenara ante las urnas la mayor, Camila.

Muy sonriente y haciendo fotos del momento, se pudo ver a la influyente política junto a su exesposo y padre de las jóvenes, el alcalde de la ciudad bonaerense de Morón, Ramiro Tagliaferro.



También Juliana Awada, esposa del presidente Mauricio Macri, hizo de cicerone de su hija Valentina, de 16 años, fruto de su anterior matrimonio con el empresario belga Bruno Laurent Philippe Barbie.



El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, acompañó a su hija Paloma de 17 años y el primer candidato a diputado por el peronista Frente de Todos, Sergio Massa, hizo lo propio con Milagros, de 16.



3. Candidatos pasearon a la mascota y otros bailaron al ritmo de Matador

​

Dylan, el perro del postulante a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, ha sido uno de los protagonistas de la campaña electoral. Y también de este domingo.



Antes de acudir a votar a un colegio cercano a su apartamento del distinguido barrio de Puerto Madero, el compañero de fórmula de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner -que se postula a la Vicepresidencia- salió a pasear a su 'collie', al tiempo que seguidores y periodistas trataban de sacarle alguna palabra.



No menos pintoresco fue el camino al colegio electoral del precandidato a presidente por el Frente Despertar, el economista José Luis Espert, que subió un video a Twitter cantando y contoneándose en el automóvil, junto a varios amigos, al ritmo de Matador, del grupo argentino Los Fabulosos Cadillacs, que ya fue utilizada en actos de campaña, allá por los años 90, por el expresidente Carlos Menem.

Yendo a votar pic.twitter.com/7uGWvocLRi — Jose Luis Espert (@jlespert) August 11, 2019

4. La expresidenta que prefirió el silencio



Cristina Fernández votó en un colegio electoral de la sureña ciudad de Río Gallegos, a más de 2 500 kilómetros de Buenos Aires. La actual senadora, que hizo cola como todos los ciudadanos y le tocó esperar casi 40 minutos, según se supo, solo permitió que entrara a grabar el momento de su sufragio la productora audiovisual que tiene contratada para su campaña. Fuera de la sala, solo lanzó una escueta frase ante los periodistas agolpados.

La expresidenta Cristina Fernández votó este 11 de agosto del 2019 en las primarias de Argentina, en donde ella participa como candidata a la Vicepresidencia del país. Foto: EFE



5. La mujer que ya había votado sin saberlo



Una mujer denunció que al llegar a su centro de votación, en el barrio de Caballito de Buenos Aires, se encontró con que alguien ya había votado en su nombre.



"Me presenté a votar y ya votaron por mí. No está mi troquel, esto es gravísimo. Alguien votó en mi nombre. Estoy viendo cómo se resuelve. No quieren cerrar la mesa ni anularla", dijo María Paula Salas a los medios.

Según le comentaron, se trató de un "error" humano y le recomendaron hacer la denuncia a la Policía.