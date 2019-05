Video registra violento ataque a jóvenes venezolanas en Quito

LEA TAMBIÉN

Dos jóvenes mujeres de 24 y de 26 años fueron víctimas de una violenta agresión cuando caminaban por las inmediaciones de las avenidas ‪6 de Diciembre‬ y Río Coca, norte de Quito, la tarde del martes 7 de mayo del 2019.

Cristina y Malena (nombres protegidos) acudieron hasta un establecimiento para comprar harina y azúcar para preparar unos panqueques en su casa. Tras salir del local comercial, un desconocido se les acercó y trató de ‘cortejarlas’ con palabras obscenas.



Ellas se asustaron. Malena le respondió: “Señor, ¿acaso usted no tiene esposa e hijas? ¿Sabe respetar a una mujer?”. En ese momento, el hombre les insultó: ‘Malditas venezolanas, ladronas, váyanse a su tierra. “Eran actos de odio y xenofobia”, relata una de las jóvenes.



Finalmente, un hombre que circulaba por el sector increpó al desconocido y le pidió que se calmara. El agresor –acotaron las mujeres- les habría dicho que conocía dónde viven.



En el trayecto de vuelta a su hogar, las chicas recordaron que les faltó comprar huevos para preparar los panqueques y regresaron. “Pensábamos que todo había quedado ahí. Al volver, ese desconocido salió de un callejón con dos sujetos más y cinco mujeres. Sin mediar palabras, llegan con patadas, golpes. Mientras nos agredían, las mujeres nos insultaban”, cuenta Malena.



Esa agresión quedó documentada por una cámara de seguridad. Allí se observa cómo un hombre camina acompañado por más personas y señala con la mano a las dos mujeres. Entonces, las personas que lo acompañan atacan de forma violenta a las extranjeras.



Las imágenes se encuentran en la Fiscalía. Cristina y Malena, quienes presentaron una denuncia, difundieron el video en las redes sociales, pero luego lo retiraron por recomendación de su abogada.



Las jóvenes acotaron que el video será nuevamente publicado en Internet cuando su denuncia por discriminación y actos de odio (artículos 176 y 177 del Código Orgánico Integral Penal, COIP) avance en la Fiscalía.



Según la normativa, quienes cometan esos delitos pueden ser sancionados con hasta tres años de cárcel.



Al mediodía de este viernes 10 de mayo del 2019, las dos fueron entrevistadas por este Diario. Con tristeza recuerdan lo ocurrido.



“El hombre le dijo a su familia que nosotras le robamos. Mientras nos golpeaban, sus parientes nos preguntaban ‘qué le quitaron’. Un chico, al mismo tiempo que me agredía, me preguntaba ‘qué le robaste a mi tío’. Yo le decía que no le quité sus cosas, revísame”, relata Cristina.



En medio de los golpes, Cristina cubría su rostro con el cabello. Malena trató de protegerla, pero la gente le tomaba del cuello y la arrojaron al piso. Se comunicó varias veces con el ECU 911, pero la patrulla no llegó.



El ataque duró unos 7 minutos aproximadamente. Un joven venezolano las ayudó y neutralizó a la persona más violenta de los agresores. En medio de la trifulca –recordó Malena- noté que unos policías circulaban por la zona y pedí que nos auxiliaran. Llegaron y esas personas se fueron del sitio.



En medio de los gritos y los golpes, gente insultaba a las jóvenes; les decían que se regresaran a su país. Ambas acotaron que tienen los documentos en regla y que trabajan honradamente en Quito.



Cristina y Malena están deprimidas por lo que pasó y no han asistido a sus trabajos por miedo a ser atacadas nuevamente. Esperan que no haya impunidad.



Las jóvenes han recibido asistencia de la Fundación Venezolanos en el Exterior, que rechazó el acoso sexual que desembocó en agresión xenófoba en contra de las dos migrantes en Quito.