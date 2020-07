Video registra el asalto al vehículo de una mujer con su hijo adentro; agresores soltaron al niño en la calle

LEA TAMBIÉN

Una madre y su pequeño hijo fueron las víctimas de un asalto en su auto, cuando la mujer sacaba el vehículo del parqueadero de su vivienda. Los atacantes se llevaron el automotor con el niño, de 6 años, adentro. El pequeño fue abandonado en una calle, minutos después.

El hecho se registró en el barrio San José, de Almirante Brown, en Argentina. La víctima habló del ataque este viernes 31 de julio del 2020 a medios locales.



La mujer cuenta que salió de su casa junto a su hijo el jueves 30 de julio, el menor se encontraba en los asientos de la parte posterior del auto. Ella bajó a cerrar el portón de la vivienda, pero en ese momento se percató de la presencia de dos desconocidos que ingresaban en el vehículo.



En imágenes del ataque se observa que la víctima golpea el auto y abre la puerta del conductor para evitar que se llevase al pequeño. La mujer forcejeó con los atacantes, para que le dejaran sacar al niño, pero no lo logró.



El agresor pone en marcha el vehículo y la madre es arrojada sobre la vereda del lugar. Súbitamente la mujer grita desesperada y persigue a los asaltantes que se llevaron al niño en el vehículo.

"Solo quería a mi nene. No me importó que tuvieran armas. Solo importaba mi hijo, se lo llevaban. Yo lo llamaba y él me gritaba ¡Mamá, mamá!. No lo bajaban", contó la madre de familia a la prensa local.



La víctima contó que golpeó a los hombres con las manos y luego se sujetó fuertemente a la puerta del auto, pero el auto avanzó. "Sentí que me moría, corrí detrás del auto, grité lo más fuerte que podía", dijo la mujer al narrar el violento momento para rescatar a su único hijo.



Vecinos salieron a ayudar y los autos que circulaban se pararon para intentar colaborar. Aproximadamente 200 metros después, los agresores bajaron al niño del auto. La madre narró que su hijo le contó que lo arrojaron del vehículo y regresó corriendo a los brazos de su madre.



Después del asalto, la mujer tiene lesiones en el brazo y el niño presenta nervios.



La afectada denunció que la vivienda de la familia ya ha sido robada dos veces anteriormente. Ella labora en un negocio de peluquería.



Las imágenes del asalto generaron mensajes de indignación de los usuarios de redes sociales. Las personas pedían a las autoridades más controles para la seguridad de los habitantes en Argentina.