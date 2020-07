Video capta a un agente de tránsito al presuntamente ser sobornado; director de la AMT pondrá denuncia en Fiscalía

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Director General de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Juan Aguirre, publicó la mañana de este domingo 5 de julio del 2020, en su cuenta de Twitter, que pondrá una denuncia penal en la Fiscalía en contra de un agente de tránsito que habría sido sobornados en las calles de Quito.

El hecho fue registrado en un video que circula en redes sociales. En las imágenes se observa a un agente de tránsito, con su respectivo uniforme, conversar con el conductor de un bus, que usa mascarilla traje de bioseguridad y una gorra roja, por varios segundos. Hay otro agente de tránsito que está a unos pasos de ellos, pero se aleja.



El conductor, al parecer, le pide que no le sancione por alguna infracción. El agente con los documentos del conductor en la mano da varios pasos, el hombre le sigue.



Luego de unos segundos, cuando el agente se percata que su colega no está cerca, toma rápidamente algo que el chofer tienen en su mano y le devuelve los documentos. Conductor y agente se alejan. El video dura solo 44 segundos.



Aguirre señaló en redes "Pondré personalmente una denuncia penal en

@FiscaliaEcuador en contra del funcionario que aparece en este video. A la

@AMTQuito se la respeta, no habrá más impunidad. Lucharemos para erradicar la corrupción en nuestra Institución".