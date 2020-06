AMT niega que agentes de tránsito deban presentar 10 citaciones diarias; asegura que habrá sanciones

LEA TAMBIÉN

Un video muestra a un hombre con el uniforme de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito cuando explica a un conductor que él y su compañero de circuito deben levantar “10 citaciones” al día, cinco cada uno. El clip se viralizó en redes sociales el viernes 26 de junio del 2020.

En el audio del video se escucha la voz de un hombre; al parecer, es el uniformado que habla con el conductor de un vehículo: “En su día tiene que llegar a una meta... A nosotros nos mandan hacer circuitos; es mi pareja ahorita de circuito (apunta con la mano a alguien, no se le observa en el video). Se acaba el día, nos piden 10 citaciones, 5 (señala a su compañero) 5 por parte, y si es que no acabamos de hacer, nosotros tenemos un llamado de atención", asegura el hombre que luce chaleco verde reflectivo con el logo de la AMT.



Los agentes de la AMT son autoridad de tránsito en Quito y ejercen control en las vías: sancionan infracciones, emiten citaciones, controlan la movilidad. Pertenecen al Municipio de Quito.

¿Qué dice la Agencia Metropolitana de Tránsito?



Tras la difusión del video de 32 segundos, la AMT emitió un comunicado, en el que asegura que no hay una política sancionatoria para los agentes, con base en un cumplimiento de este tipo de metas por día.



“En relación con el video que circula en redes sociales en el que se escucha a un Agente Civil de Tránsito (ACT) sostener que existiría una política deliberadamente sancionatoria en la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informamos:



La AMT niega la existencia y aplicación de una política deliberada de aplicación de sanciones a los ciudadanos en el ejercicio de las competencias que le corresponden, según el régimen jurídico, y, menos aún que responde a criterios arbitrarios que atenten contra los derechos fundamentales de las personas. No existe, en efecto, ninguna disposición institucional para que los agentes y fiscalizadoras emiten sanciones que no correspondan a las infracciones del Código Integral Penal (COIP) o infracciones administrativas establecidas en ordenanza según sus competencias respectivas, efectivamente verificadas.



La labor de la AMT se orienta a la concienciación de la sociedad sobre la importancia de la prevención de la seguridad vial.



En línea con la política tan de transparencia, de la AMT iniciará una investigación interna y los procesos administrativos que correspondan en contra de los funcionarios involucrados en el acto señalado en el video, respetando el debido proceso, a fin de determinar las responsabilidades del caso frente a declaraciones que no corresponderán que no corresponden a la política institucional”.



Comunicado emitido por la AMT este 26 de junio del 2020 sobre los funcionarios involucrados en un video, donde indican que deben levantar "diez citaciones" al día, caso contrario les sancionan.

El video causó indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes se quejaron del accionar de los agentes.