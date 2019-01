La vida de las mascotas en China: suites de lujo y viajes en Ferrari

LEA TAMBIÉN

Suites de lujo con vistas al río para gatos, tratamientos de blanqueamiento dental para perros o viajes en Ferrari para celebrar el cumpleaños son algunos de los servicios que ofrecen los cada vez más frecuentes negocios para mascotas en China, un sector que crece a un ritmo vertiginoso.

"La gente en China se está volviendo cada vez más rica y está dispuesta a gastar más dinero en sus mascotas porque los ven como miembros de su familia", cuenta Cole Zhang, dueño de Blue Bone, una cadena de negocios de lujo destinados a mascotas.



La estrella de su empresa, un resort de lujo para perros y gatos donde los dueños pueden llevar a sus mascotas cuando se marchan de viaje y que estos se sientan como en casa.



"Se me ocurrió la idea después de que llevé a mi perro a un hotel (para perros) y cuando lo recogí, al llegar a casa, vi que tenía una herida en la cabeza y no me habían dicho nada", apuntó.



Para ofrecerles un ambiente más cuidado a las mascotas, hace dos años abrió el resort, un chalet de lujo en una urbanización, con vistas al río, donde los animales están libres por el día, mientras que en las noches se les lleva a dormir a las jaulas (la opción más barata, 198 yuanes, 25,7 euros, USD 29,3) o a las habitaciones privadas.

El precio de estas últimas varía entre los 698 yuanes (90,7 euros, USD 103,4) y los 998 yuanes (129,7 euros, USD 147,9) por noche e incluye la comida, varios paseos por la urbanización y vigilancia 24 horas.



"Son habitaciones grandes con mobiliario para los animales. Hay aire acondicionado y vigilancia 24 horas y les damos comida fabricada por nosotros cada día", cuenta Zhang, quien explica que tienen "una ocupación media de en torno al 80 % aunque este próximo Año Nuevo Chino estamos totalmente completos".



A los clientes, cuenta, no les importa gastarse altas sumas de dinero sino que quieren estar tranquilos dejando en buenas manos a sus mascotas. "Quieren lo mejor para ellos (para los animales), productos y servicios de lujo, igual que quieren lo mejor para sus hijos", explica este joven de 30 años quien tiene planes para ampliar su negocio.





Y es que según datos de expertos en el sector, el mercado de las mascotas ha crecido en los últimos años a un ritmo cercano al 30 %, una cifra que va a continuar durante la próxima década.



En el 2017 el sector alcanzó un valor de 60 000 millones de yuanes (7 797 millones de euros, USD 8 894 millones) y se estima que aumentará hasta los 100 000 millones de yuanes para 2022, una oportunidad que se ve reflejada en los escaparates del país, donde cada vez se abren más negocios relacionados con los animales.



En total se estima que hay un total de 91,5 millones de perros y gatos que requieren cuidados y servicios como la alimentación, esterilización, aseo, vacunas, tratamiento médico y capacitación.

Y, por supuesto, lujo. En las tiendas para animales de Blue Bone los perros pueden disfrutar de baños en piscinas o jacuzzi con sales del Mar Muerto, cortes de pelo con masaje incluido y tratamientos como el blanqueamiento dental o el blanqueamiento y limpieza de patas.



Tener una mascota con los dientes más blancos cuesta 580 yuanes (75,3 euros, USD 85,9) mientras que el precio de dejarles las pezuñas impolutas varía entre los 98 yuanes (12,7 euros, USD 14,5) y los 398 yuanes (51,7 euros, USD 59), según su peso.



"El dueño de una mascota puede gastar en sus cuidados unos 600 yuanes de media al mes (77,9 euros, USD 88,9), mientras que en nuestra tienda el gasto es de unos 3 000 yuanes (389,8 euros, USD 444,7)", apunta Zhang.



Eso sin contar el gran día, el cumpleaños, cuando los animales disfrutan de todos los lujos y de una fiesta que incluye un pastel para perros y el traslado en coche de lujo.

"Normalmente el día de su cumpleaños recogemos al perro en su casa, lo llevamos a la tienda, le hacemos los tratamientos necesarios y lo llevamos a casa con el pastel", explica el empresario.



El viaje puede ser en un Maserati (por 300 yuanes el kilómetro, 38,9 euros, USD 44,4), en un Ferrari (500 yuanes el kilómetro, 64,9 euros, USD 74,1) o incluso a bordo de un lujoso Rolls Royce (800 yuanes el kilómetro, 103,9 euros, USD 118,5).