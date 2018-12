Vicuña será vicepresidenta de Ecuador hasta que Asamblea acepte su renuncia

LEA TAMBIÉN

La vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, mantendrá el cargo hasta que la Asamblea Nacional decida si acepta o no la renuncia que presentó en medio de una indagación fiscal por supuestos cobros indebidos y un “escándalo” político.

“La Vicepresidencia hoy día está todavía en manos”de Vicuña, dijo este miércoles, 5 de diciembre del 2018, Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente Lenín Moreno.



La ministra de Interior, María Paula Romo, manifestó que “para ningún Gobierno, y evidentemente no para nosotros, uno de estos escándalos, uno de estos cambios es cómodo o puede ser de alguna manera bien recibido”.



Roldán señaló que la Asamblea, de acuerdo a la Ley, será “la que tenga que tratar esa renuncia porque es el ente nominador, y posteriormente es que se enviará una terna para que sea la misma Asamblea la que nombre al nuevo Vicepresidente”.



La Asamblea Nacional de Ecuador (Parlamento), con 137 escaños y en el que el oficialismo perdió en 2017 la mayoría, resolvió el pasado jueves 29 de noviembre del 2018 exigir con 77 votos la renuncia de Vicuña. Aún no fijó fecha para tratar la dimisión.



En caso de ser aceptada la renuncia, Moreno tiene 15 días para presentar una terna y el Legislativo otros 15 días para elegir al nuevo funcionario con al menos 70 sufragios. Si no hay elección, el primer candidato será el próximo Vicepresidente.



Vicuña, elegida en enero con el voto de 70 asambleístas, renunció el martes 4 de diciembre tras ser acusada de presuntos cobros indebidos de dinero cuando fuera legisladora oficialista y luego de que Moreno le retirara las funciones para que pudiera defenderse por la sospecha de concusión.



El abogado Ángel Sagbay reveló la semana pasada que en 2012 y 2013, cuando asesoraba a Vicuña en la Asamblea, hizo depósitos por un total de USD 20 000 en una cuenta bancaria de la entonces parlamentaria, quien exigía dinero como contribución para su movimiento político.



Crisis



La denuncia conmocionó la política ecuatoriana debido a que Vicuña reemplazó a Jorge Glas, el vicepresidente titular que perdió el cargo por ausencia al estar preso por recibir sobornos por USD 13,5 millones de la brasileña Odebrecht, siendo condenado a seis años de cárcel.



Romo expresó al canal Teleamazonas que la actual situación política de Ecuador, que en casi un año ve caer a dos vicepresidentes por corrupción, es “parte de un momento de conflicto”.



“Hay una crisis importante en términos de los sectores gobernantes, de la gente que está más cercana al presidente Moreno”, dijo a la AFP el politólogo Santiago Basabe, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito.



Moreno, quien asumió en mayo de 2017, todavía “no ha logrado consolidar una mayoría de actores políticos y sociales que le permita gobernar con mediana tranquilidad durante su período” hasta 2021, agregó.



El oficialismo, en el poder desde 2007, perdió el año pasado la mayoría en la Asamblea al quedar dividida por una pugna entre Moreno y el exmandatario y exaliado Rafael Correa, que gobernó durante una década y cuya administración es acusada de hechos de corrupción.



Roldán dijo al canal Ecuavisa que el Vicepresidente tiene como primera tarea reemplazar al Primer Mandatario de Ecuador “en caso de necesidad” y que “ese es el perfil que buscará” Moreno para presentar candidatos.



Rechazó rumores de que el Jefe de Estado afronte problemas de salud que pudieran impedirle ejercer el cargo. “Cualquier tipo de rumor de que el Presidente de la República no ejerza la Presidencia no es más que un rumor y de por sí una mentira. El Presidente de la República trabaja todos los días”, manifestó el Secretario particular.



El Presidente “se está jugando mucho más allá de las funciones formales que tenga el Vicepresidente. Esa designación, en quien recaiga, va a influir de forma importante en cómo se maneje la política del país durante 2019”, sostuvo Basabe.